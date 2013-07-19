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Öcalan'ın sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

Adalet Bakanlığı, Abdullah Öcalan'ın genel sağlık durumuyla ilgili herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını açıkladı

19 Temmuz 2013 17:52

Helin Alp

Adalet Bakanlığı Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna ilişkin, "16 Temmuz 2013 günü değişik branşlardan uzman doktorların yaptıkları muayenelere göre, hükümlü Abdullah Öcalan'ın genel sağlık surumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanlığı, son günlerde Abdullah Öcalan'ın sağlık kontrolü için bağımsız bir doktor heyetinin gönderilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İmralı'da bulunan kurum doktoru, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi heyetlerinin verileri ve son olarak 16 Temmuz'da değişik branşlardan uzman doktorların yaptıkları muayenelere göre, Öcalan'ın genel sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığı belirtildi.  Yapılan açıklama şöyle:

1.Ceza İnfaz Kurumlarında sağlık hizmetleri; Adalet, Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları arasında imzalan “Üçlü Protokol” kapsamında, Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği doktorlar aracılığıyla yürütülmektedir.

2.İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da sağlık hizmetleri, Bursa Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen aile hekimi ve sağlık memuru tarafından kesintisiz bir şekilde sürdürülmektedir.

3.Kurumda barındırılan hükümlüler, istedikleri zaman kurum doktoruna muayene olabilmekte, doktorun gerekli gördüğü durumlarda, Bursa Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman hekim tarafından da gerekli muayene ve tetkikler yapılmaktadır.

4.Bu kontroller sonrası ihtiyaç duyulması halinde ileri tetkik ve tedavi gerektiren bir durum söz konusu olduğunda tüm hükümlülerin sevk edileceği tam teşekküllü sağlık kuruluşları da belirlenmiştir.

5.Bunların yanı sıra Türkiye’deki tüm Ceza İnfaz Kurumları ulusal ve uluslararası denetimlere açıktır. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) 1 Şubat 1989 tarihinden bu yana, düzenli aralıklarla cezaevlerinde inceleme yapmakta ve cezaevlerine ilişkin durumu raporlandırmaktadır. Bu kapsamda, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Haziran 2013’de, doktorlarında içinde olduğu CPT heyeti tarafından ziyaret edilmiş ve gerekli denetimler yapılmıştır.

6.Kurum doktoru, CPT heyetlerinin verileri ve 16 Temmuz 2013 günü değişik branşlardan uzman doktorların yaptıkları muayenelere göre, hükümlü Abdullah Öcalan’ın genel sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir.

7.Bu bilgilere rağmen: sağlık konusu üzerinden yapılan spekülasyonların çözüm surecini olumsuz etkilemeye yönelik sonuçlarının olabileceği değerlendirilmektedir.

 

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