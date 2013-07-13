Öcalan'ın İmralı'daki yeri değişiyor

Helin Alp/ Ankara

14 yıldır tek başına bir koğuşta kalan Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşulları iyileştiriliyor. BDP kulislerinde, Öcalan’ın İmralı’daki koşullarının önümüzdeki iki hafta içinde değişeceği konuşuluyor.

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Öcalan’ın, 2009 Aralık ayında kaldığı hücre küçültülmüştü. Yaklaşık iki yıldır 11.81 metrekare bir hücrede kalan Öcalan’ın, uzun süredir nefes darlığı çektiği gün içerisinde gözlerinde yanmalarla birlikte, sıklıkla akıntı olduğu biliniyor. İmralı’ya giden BDP heyeti ve Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’da Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarının süreci yönetmeye engel oluşturduğuna dikkat çekerek, Öcalan'ın koşullarının değiştirilmesini istediklerini belirtmişlerdi.

1 Temmuz’da adaya giderek ağabeyi Abdullah Öcalan ile görüşen Mehmet Öcalan, kardeşinin sağlık durumunun sorulması üzerine ise şunları söylemişti:

“Denizin ortası, nem oranı yüksek. Bundan sonra belki zorluklar da başlayabilir. 64 yaşında olan bir insan. Denizin ortasında, 4 duvarın arasında. Devletten, hükümetten yerinin değiştirilmesini istiyoruz.”

BDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’da daha önce Öcalan'ın hücresinin çok dar olduğunu ve daha geniş bir yere taşınabileceğini söylemiş, “İmralı'da zaten daha önce kaldığı daha büyük koğuşlar vardı. Oraya geçme ihtimali olabilir” diye açıklama yapmıştı.

BDP kulislerinde, Abdullah Öcalan’ın önümüzdeki iki hafta içinde iki oda’dan oluşan yeni yerine geçeceği konuşuluyor.