Buldan: Öcalan'ın koşulları süreç için sıkıntı yaratıyor

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın şu an içinde bulunduğu koşulların süreci yönetme konusunda sıkıntı yarattığını, Öcalan'ın koşullarının da bir an önce değiştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Tek kişilik bir hücrede kalan Öcalan'ın, koşulları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını, "üst solunum yollarında, gözlerinde, ağız, burun ve kulaklarda yanma, sızlama" gibi şikayetleri bulunduğunu kaydeden Buldan, hükümetin bir an önce bağımsız bir sağlık heyetini İmralı'ya göndermesi, Öcalan'ın sağlık sorunlarının yerinden tespit edilerek, tetkik ve tahlillerin yapılması gerektiğini söyledi.

Şartları bir an önce değiştirilmeli

Hem DTK'nın hem Türk Tabipler Birliği'nin bu yönlü bir başvuru bulunduğunu da anımsatan Buldan, "Öcalan 14 yıldır tek kişilik bir hücrede kalıyor ve bu koşullara rağmen bir süreci başlattı. Böylesi bir süreç içinde önemli bir aktör olmasından kaynaklı koşullarının değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şu an içinde bulunduğu koşullar süreci yönetme konusunda sıkıntı yaratıyor. O yüzden Öcalan'ın koşullarının da bir an önce değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Pakette neler var bilmiyoruz

Buldan, hükümetin süreçle ilgili yeni bir paket hazırlığı olduğunu ifade ederek, "Henüz bu paketle ilgili bize iletilen resmi bir şey yok. Bu paketin, demokratikleşme paketinin içerisinde neler var bunları bilmiyoruz. Ama ümit ediyoruz ki olumlu şeyler var" şeklinde konuştu. Türkiye'nin bunlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Buldan, pakete ilişkin beklentilerinin de, "Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) bazı değişikliklerin yapılması, Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) kaldırılması, KCK'lı tutsakların serbest bırakılması, seçim yasasında yapılacak olan değişiklikler, seçim barajının düşürülmesi, Hazine yardımı" gibi konuları içerdiğini vurguladı.

Seçim barajı yüzde 3 olmalı

Buldan, seçim barajına ilişkin bir soru üzerine, BDP olarak seçim barajının yüzde 3'e indirilmesi teklifleri bulunduğunu anımsatarak, yüzde 7'nin yeterli olmadığını söyledi. Bunu sadece kendileri açısından söylemediklerini belirten Buldan, BDP'nin barajla alakalı bir sorunu bulunmadığına işaret etti. Buldan, Türkiye'nin istikrarı ve anti demokratik bir uygulama olması açısından barajın yüzde 3'e inmesi gerektiğini vurguladı.