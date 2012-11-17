67 gündür devam eden açlık grevleri, Öcalan'ın çağrısıyla sona erdi

Ruken Tuncel

Abdullah Öcalan'ın dün (17 Kasım 2012) kardeşi Mehmet Öcalan'la yaptığı görüşmede "Açlık grevleri bir önce sona erdirilsin" çağrısına tutuklu ve hükümlülerden cevap geldi. Tutuklu ve hükümlüler 67 gündür devam ettirdikleri açlık grevini bu sabah itibariyle bitirdiklerini açıkladılar.

Erzurum Cezaevi'nden tutuklu hükümlüler adına açlık grevlerinin sonlandırıldığını duyuran Deniz Kaya şu açıklamada bulundu:

"14 Temmuz direniş ruhu ile 12 Eylül 2012 tarihinde başlatmış olduğumuz süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemimiz Kemal Pir'lerin 'yaşamı uğrunda ölecek kadar seviyoruz' felsefesine dayanarak fedaice, görkemli bir direniş olarak tarihin kaydına düşmüştür. Eylemimizin amacı Kürt sorununun şiddete dayalı çözüm anlayışının ülkemizi sürüklediği trajik gidişata dur demek, yaşam ilkesini hayata geçirecek müzakere ve diyalog sürecinin başlaması için gerekirse kendimizi feda etme iradesini ortaya koymaktı. Kürt sorununun demokratik çözüm yolunu açmak için kendi bedenimizi ortaya koyduk ve çözümün en samimi deklarasyonunda bulunduk."

"Kürt halkının ve demokratik kamuoyunun eylemimiz süresince ortaya koyduğu direnişi selamlıyor ve direnişimize büyük moral ve güç kattıklarını belirtmek istiyoruz. Milyonların onbinlerin direnişi ile bütünleşmiş olması an itibarı ile devletin şiddete dayalı çözüm sürecini anlamsızlaştırmıştır. Halkımıza ve demokratik kamuoyuna bu anlamda teşekkür ediyoruz."

"Kamuoyunun da bildiği gibi Önderliğimizin yaptığı 'Bu eylem yerini bulmuş ve amacına ulaşmıştır. Hiçbir tereddütte kalmadan, bir an önce açlık grevine son versinler' çağrısını esas alıyor ve 18 Kasım 2012 tarihinden itibaren eylemimizi sonlandırıyoruz. Önümüzdeki süreç içinde Önderliğimize gösterilecek yaklaşım ve müzakere sürecinin somutluk kazanması takipçisi olacağımız temel konulardır."

BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan da bu sabah 08:51'de twitter hesabından açlık grevlerinin bittiğini şöyle duyurdu: "Cezaevlerinden açıklama geldi:Grev amacına ulaşmış ve başkan Apo'nun çağrısı üzerine sona ermiştir."

T24'e konuşan Buldan, dün gece(17 Kasım 2012) Kandıra 2 No'lu F Tipi'nde durumu ağırlaşan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını söyledi. Buldan, BDP'nin çağrısıyla halkın başladığı iki günlük açlık grevinin de bugün itibariyle sonlandığını belirtti.

Hastaneye kaldırılan kaldırılan isimler şöyle: Mehmet Faruk Erdoğmuş, Suphi Yalçınkaya, Emrah Kaplan, Ersin Yolu, Abdullah Rüzgar, Azad Metin, Muhammed Mahmo,

BDP Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak'ta açlık grevindekilerin tedavi için cezaevi idaresine dilekçe verdiklerini belirterek "Ancak tutsaklar hastaneye kelepçeyle götürülmek istemediklerini vurguladılar" dedi.

Diyarbakır D Tipi cezaevine sağlık ekiplerinin ulaştığını belirten Kışanak, kronik sağlık sorunları olan tutuklu ve hükümlülerin durumunun ciddi olduğunu aktardı. Kışanak, cezaevlerinde yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından açlık grevindekilerin hastaneye sevk edileceğini söyledi.

DTK Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk ise, açlık grevleri taleplerinin müzekerelerin başlaması, barışın yolunun açılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Tuğluk, "İmralı ve Kandil’e rağmen hiç bir çözüm çabasının sonuç vermeyeceği ortadır. Bizler de bu taleplerin anayasal güvenceye kavuşması temelinde mücadelemizi yükselterek devam edeceğiz. Halkımız da bu sürecin barışa evrilmesi için iradesini ortaya koyacaktır"dedi.

Sırrı Süreyya Önder: "68 gün buyunca kulaklarımız da sürekli Kenan Evren ve Hikmet Sami Türk'ün , sesi yankılandı. Evren 12 Eylül'de Sami Türk 2000'de ne dediyse bugünküler de aynı şeyleri tekrarladılar.İnsani tek yaklaşım içerisine giren olmadı. Bu söylemlere, ruhunu bu karanlığa kiralamış bir çok kalem de bilim insanı da iştirak etti" diye konuştu.

Leyla Zana da açlık grevine son verdi



Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana da açlık grevini bitirdi.

BDP grubundan alınan bilgiye göre, cezaevlerindeki açlık grevlerinin sona ermesinin ardından Zana da açlık grevini bırakarak istirahat etmek üzere evine geçti.

Leyla Zana, TBMM'deki odasında 14 Kasım 2012 tarihinden bu yana açlık grevi yapıyordu.

12 Eylül'de 64 kişi, 22 Eylül’de 88, 5 Ekim'de 232, 5 Kasım itibariyle de 72 cezaevinde yüzlerce kişi açlık grevine başlamıştı.