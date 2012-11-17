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BDP'li vekiller: Öcalan'ın mesajını tutsaklara ilettik

Öcalan'ın 'açlık grevlerine bir an önce son verilsin' çağrısı üzerine BDP milletvekilleri Diyarbakır D Tipi ve E Tipi cezaevlerine, tutuklu ve hükümlerle görüşmeye gitti

17 Kasım 2012 22:43

Abdullah Öcalan'ın "açlık grevlerine bir an önce son verilsin" çağrısı üzerine milletvekilleri cezaevine gitti.Tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla beraber cezaevlerine giden vekiller cezaevi yetkilileriyle görüştü.

Yetkililerin tutuklu ve hükümlülerle görüşme izni verdiği vekiller, açlık grevinde olanlara Abdullah Öcalan'ın mesajını iletti.

Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaptıkları 2 saatlik görüşmenin sonunda açıklama yapan DTK Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk "Öcalan'ın mesajını kendilerine illetik. Mesajın Öcalan'dan gelmesi onlar için önemli. Değerlendirmesini yapacaklar yarın bir karara bağlanacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

Kendisi de açlık grevinde olan Tuğluk, vekillerin açlık grevine dair de şu açıklamada bulundu: "Biz açlık grevine son verip vermeyeceğimize,mahpusların açıklamasından sonra yapacağımız durum değerlendirmesine göre karar vereceğiz"

DTK Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk ile BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gitti.

Diyarbakır  D Tipi Kapalı Cezaevi'ne de BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in gitti.

Marmara Bölgesi'ndeki cezaevlerinde de, bir çok avukatın açlık grevindeki müvekilleriyle görüştükleri bildirildi.

Kandıra Cezaevindeki mahpuslarla görüşmeye giden İstranbul milletvekili Levent Tüzel, Twitter'dan yaptığı açıklamada görüşmeye Adalet Bakanı tarafından izin verilmediğini bildirdi.

İzmir Şakran ve Kırıklar 1 No'lu ve 2 No'lu F Tiplerindeki tutuklu ve hükümlüleri ziyaret eden Çağdaş Hukuçular Derneği İzmir şube Sekreteri Nergiz Tuğba Aslan, T24'e yaptığı açıklamada, grevdeki tutuklu ve hükümlülerle görüştüklerini, onlarında diğer cezaevlerindeki grevciler gibi yarın kararlarlarını açıklayacaklarını söyledi.

Aslan: "10 avukat arkadaşımızla beraber iki saate yakın görüşme yaptık tutsaklarla. Kendilerine durumu anlattık onlarda değerlendirme yapıp yarın kararlarını açıklayacaklarını söylediler. Ayrıca basında Kırklar Cezaevinde 520 tutsağın açlık grevini bıraktığı haberi de gerçeği yansıtmıyor. Kimse şuan açlık grevini bırakmış değil" dedi. 

ETİKETLER

sırrı süreyya öndergülten kışanak

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