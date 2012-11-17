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Demirtaş: Öcalan'ın yaptığı çağrı önemli bir gelişmedir, bizler de bu çağrıyı destekliyoruz

Demirtaş, twitter hesabından Öcalan'ın çağrısına yanıt verdi

17 Kasım 2012 22:03

BDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş,  Abdullah Öcalan'ın "Açlık grevlerine son verilsin" çağrısına  Twitter hesabından yanıt verdi. Demirtaş,  Öcalan'ın yaptığı çağrının çok önemli olduğunu vurgulayarak : "Bizler de bu çagrıyı destekliyoruz" dedi.

Demirtaş'ın attığı tweetler şöyle:

"Sn.Ocalan'in yaptigi cagri cok onemli bir gelismedir.Kardesinin İmrali adasina gidisi bizlerin de destegiyle gerceklesmistir."

"Bu gelismenin tecritin tumden kalkmasina vesile olmasini diliyoruz.Bizler de bu cagriyi destekliyoruz"

"Tutsaklarin da yeni bir degerlendirme yaparak cagrilari dikkate almalarini umut ediyoruz "

 "Sorunların siyaseten ve barışçıl yollardan çözümü için yeni fırsatların doğmasını vesile olacak bir gelişme olmasını istiyoruz."

" Tutsaklar bırakmadan bizim milletvekillerimiz açlık grevini bırakmaz. Daha sonra değerlendirme yapacağız"

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