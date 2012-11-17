Abdullah Öcalan: Bir an önce açlık grevine son verilsin

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştü. Mehmet Öcalan, Abdullah Öcalan'ın açlık grevleri hakkında "Bu eylem yerini bulmuş ve amacına ulaşmıştır. Hiçbir tereddütte kalmadan, bir an önce açlık grevine son versinler" dediğini aktardı. Öcalan'ın BDP milletvekillerini de kastederek "Dışarıdakiler, kendi görev ve sorumluluklarını zaten zor şartlarda olan, hasta olan, dört duvar arasındaki tutsaklara yüklemesinler" dediği belirtildi.

Mehmet Öcalan'ın Abdullah Öcalan ile görüşmesine dair aktardığı notlar şöyle:

"Ben bugün (17 Kasım 2012) İmralı Cezaevi'nde kalan ağabeyim Sayın Abdullah Öcalan ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisi açlık grevlerine ilişkin yaptığı çağrıyı zaman kaybetmeden kamuoyuyla paylaşmamı istedi."

"Ağabeyimin çağrısı şöyle: 'Açlık grevine girenler dışarıdakilerin yapması gereken işi ve sorumluluğu kendi üzerlerine almışlardır. Dışarıdakiler, kendi görev ve sorumluluklarını zaten zor şartlarda olan, hasta olan, dört duvar arasındaki tutsaklara yüklemesinler. Açlık grevi eylem tarzı olarak genel itibariyle doğru bulmamakla birlikte, açlık grevleri yapılacaksa bile içeridekilerin değil dışarısının yapması gerekir. Açlık grevi eylemi çok anlamlıdır. Bu eylem yerini bulmuş ve amacına ulaşmıştır. Hiçbir tereddütte kalmadan, bir an önce açlık grevine son versinler. Buradan açlık grevindeki herkese özellikle birinci ve ikinci gruptakilere tek tek selamlarımı söylüyorum."

(Kaynak: Dicle Haber Ajansı)