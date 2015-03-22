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Öcalan'ın çağrısından sonra PKK ne yapacak, kongre ne zaman toplanacak?

PKK, IŞİD terörü, Suriye’deki kaos ve Rojava’nın durumu netleşinceye dek dağlardan vazgeçmeyecek

22 Mart 2015 19:36

Veysi Polat

PKK lideri Abdullah Öcalan, Diyarbakır Newroz’unda yaptığı çağrıyla yıllardır sürdürülen silahlı mücadelenin resmen olmasa bile miadını doldurduğu mesajını bir kez daha verdi. Ciddi bir provokasyon olmazsa PKK kongresi yakın bir tarihte toplanıp Öcalan’ın çağrısını karara bağlayacak.

7 Haziran milletvekili genel seçimleri öncesi, nisan sonu veya mayıs başında toplanması beklenen PKK Kongresi’ne, örgütün Kandil, Türkiye, İran, Rojava ve Avrupa’daki temsilcileri katılacak. Öcalan'ın çağrısını tüm hatlarıyla ele alacak olan PKK yönetimi, çözüm süreciyle birlikte AKP Hükümeti’nin yaklaşımını da masaya yatıracak. Çağrıya örgütten muhalefet olabileceği gibi, genel hatlarıyla her defasında Öcalan’a bağlılık mesajları veren örgüt yönetiminin İmralı’nın çağrısına olumlu yanıt vereceği bilinen bir gerçek. Ancak çağrıya “evet” demekle birlikte açıklanacak deklarasyonda AKP’ye olan güvensizliğin de altı çizilecek.

Peki PKK, Öcalan’a bağlılığını bir kez daha teyit ettikten sonra süreç nasıl izleyecek? 

Bu durumda ilk olarak Türkiye’deki militanların geri çekilmesi gündeme gelecek. PKK’nin 1999 ve 2013’teki geri çekilme süreçlerinden deneyimi olsa da, kayıp vermek istemiyor. Örgüt 1999’da 4 ay 5 gün süren geri çekilme sürecinde verdiği kayıpları bir kez daha yaşamak istemiyor. PKK kayıtlarına göre o dönemde 500’ün üzerinde gerilla geri çekilmede hayatını kaybetmişti. Bu durumda örgüt, geri çekilme güzergâhı üzerindeki kontrol noktalarının kaldırılması için Meclis’ten İzleme/Gözlem Komisyonu’nun oluşturulmasını ve bunun yasal bir çerçeveye oturtulmasını talep edecek. Komisyonda sivil toplum kuruluşları ile birlikte Genelkurmay’dan bölge arazisini iyi bilen generallerin de yer alması gündemde. Konu hükümet tarafından da Genelkurmay’a bildirilecek ve olası çatışmalardan kaçınılması için ek tedbirlerin alınması istenecek.

Bu adımla birlikte PKK yönetimi, çözüm sürecinin tam da göbeğinde yer almak isteyecek. Bu konuda KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık’ın “Ya Önder Apo Kandil’e, ya biz İmralı’ya gitmeliyiz” açıklaması bu tezi doğruluyor. Sürecin daha sağlıklı yürümesi için Oslo görüşmelerine örgütü temsilen katılan Sabri Ok’un da İmralı heyetine dahil olması olasılıklar arasında.

Barış sürecine gidecek yolda ilk somut adımlar bunlar olabilir. İkinci aşama Dolmabahçe mutabakatında açıklanan 10 madde. Türkiye’nin demokratikleşmesinin önünü açacak bu maddelerin hayata geçmesiyle PKK silahı ve dağı tamamen bırakabilir. İkinci aşamayı sivil siyasete bırakacak olan PKK, IŞİD terörü, Suriye’deki kaos ve Rojava’nın durumu netleşinceye dek dağlardan vazgeçmeyecek. Türkiye’den geri çekilecek silahlı militanların büyük bir bölümünün de IŞİD ve Esad rejiminin tehdidi altındaki bölgelere gönderilmesi olasılıklar arasında.

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