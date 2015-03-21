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Abdullah Öcalan'ın Newroz mesajı dış basında nasıl yankılandı?

Reuters: Öcalan derhal silah bırakma çağrısı yapmaktansa geri durdu

21 Mart 2015 17:00

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır'daki Newroz kutlamalarında okunan mesajını uluslararası haber ajansları acil koduyla servis etti.

AFP, "Kürt lider Türkiye'deki silahlı mücadeleye son verilmesi için çağrıda bulundu" başlığıyla duyurduğu haberde, Öcalan'ın şu ifadelerine yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı 40 yıldır yürütülen mücadelenin sonlandırılması için bir kongre yapılmalıdır."

Ajans, Öcalan'ın, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tarafından okunan mesajda "Türkiye ve Kürtler arasındaki 'yeni dönemi' övdüğünü" belirtti.

Reuters haber ajansı da hapisteki Öcalan'ın kongre çağrısına vurgu yaparak, mesajı duyurdu. "On binlerce Kürt, PKK lideri Öcalan'ın mesajını duymak için Diyarbakır'da toplandı" denilen haberde, Öcalan'ın derhal silah bırakma çağrısı yapmaktansa geri durduğu belirtildi.

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