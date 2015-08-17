Öcalan'dan Kamu Güvenliği Müsteşarı'na: Siz de benim gibi halk çocuğusunuz

ANF’de, Stêrk TV temsilcilerinden Amed Dicle'nin kalaeme aldığı “Bir sürecin anatomisi; İmralı masasını kim devirdi?” yazı dizisinin son bölümünde Abdullah Öcalan ile Kamu Güvenliği Müsteşarı Muhammet Dervişoğlu arasında geçen ilginç bir diyaloğa yer veriliyor.

9 Ocak 2015’te İmralı’da yeni salonun ortasında kurulan büyük masa etrafında ilk defa yapılan toplantıya HDP’den Pervin Buldan, İdris Baluken ve Sırrı Süreyya Önder, devlet heyetinden KGM Muhammet Dervişoğlu başkanlığındaki bir heyet katılıyor.

Diziye göre açılışı Öcalan yapıyor ve “Bugün tarihi bir toplantı yapıyoruz. Bir süreç bitiyor yeni bir sürece giriyoruz. Çok anlamlı bir iş yapıyoruz. Bunun için acele etmemiz lazım. Sayın Dervişoğlu, sizde benim gibi halk çocuğusunuz, bu işi birlikte çözeceğimize inanıyorum” diyor.

'Dolmabahçe’nin temeli'

Dervişoğlu da Öcalan’ın bu sözlerini onaylıyor. Ardından başlayacak müzakere sürecinin içeriği ve teknik ayrıntılar konuşuluyor. Hatta oluşturulacak izleme komitesine ilişkin isimler tartışılıyor. Şubat ayı başında yapılan ikinci görüşmede ise Dolmabahçe mutabakatının temeli atılıyor. Ancak ilerleyen süreçte okunacak metin konusunda HDP ile AKP arasında anlaşmazlık çıkınca 27 Şubat’ta tekrar İmralı’ya gidiliyor. İmralı’dan dönen devlet ve HDP heyeti ertesi gün yapılacak ortak açıklama için anlaşıyor. Toplantının Dolmabahçe’de yapılmasını da devlet istiyor.

Yazı dizisine göre Erdoğan ve AKP çözüm masasını devirmeseydi İmralı’da yapılan konuşmalara ve varılan uzlaşmaya göre sürecin şu şekilde sürmesi planlanıyordu:

“- Öcalan mevcut heyete yeni üyelerin de dahil olmasıyla, kendi müzakere heyetini oluşturacaktı. Devlet heyeti de son iki görüşmede olduğu gibi görüşmelerde yer alacaktı. Devlet adına orada olacak heyetin karar verebilecek nitelikte olacaktı.

'10 maddenin sonuncusu'

- Her iki tarafın mutabakatıyla oluşacak gözlemci heyet tarafların tartışmalarında yaşanacak olası tıkanmalara alternatifler arayacaktı. Öte yandan gözlemci heyet tarafından pratikte tarafların anlaşmaya göre adım atıp atmadıkları kontrol edilecekti.

- Taraflar madde madde başlıkları tartışacak ve içerikleri formüle etmesi için bazı maddelerde uzman kişilerden oluşacak bir komisyon kurulacaktı.

- Varılacak uzlaşmanın sonucunda yasal düzenlenmeler yapılacaktı. 28 Şubat’ta açıklanan 10 maddenin en sonuncusu anayasal düzenlemeydi.”

5 Nisan 2015’te yine HDP ve devlet heyetinin bulunduğu görüşmede, Öcalan, Newroz mesajı ve seçimlere ilişkin görüşlerini belirtiyor. İzleme heyetinde yer alacak kişilerin isimleri tekrar gözden geçiriliyor. Ve Newroz’dan sonra, izleme heyeti, devlet heyeti ile HDP heyetinin İmralı adasındaki müzakere masası etrafında toplanarak süreci resmen başlatılması planlanıyor. Fakat, bu görüşme Öcalan ile yapılan son toplantı oluyor.