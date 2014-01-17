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Öcalan ve Önder birlikte poz verdi

Abdullah Öcalan'ın Sırrı Süreya Önder ile çektirdiği son fotoğrafı da bugün sosyal medyada paylaşıldı.

17 Ocak 2014 16:34

İmralı Adas'ında kendisi ile görüşen BDP heyetiyle çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan Abdullah Öcalan'ın, HDP Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreya Önder ile çektirdiği son fotoğrafı da bugün sosyal medyada paylaşıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Abdullah Öcalan'ın daha önce BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ile görüşürken Adalet Bakanlığı'nın onayı ile çekilen fotoğrafları paylaşılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyle Başkan adayı olan HDP Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreya Önder'in İmralı Adası'nda Öcalan ile çekiltirdiği bir kare fotoğrafı bugün sosyal medyada paylaşıldı.

Öcalan'ın dün sosyal medyada dolaşan iki kare fotoğrafının da aynı ortamda çekilip paylaşıldığı ortaya çıktı.

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