Öcalan'a ait bir fotoğraf daha yayınlandı

Abdullah Öcalan’ın İmralı’da çekilmiş bir fotoğrafının 12 yıl sonra dün ilk kez ortaya çıkmasının ardından, bugün yeni bir fotoğraf daha ortaya çıktı.

Öcalan’ın, tutuklu bulunduğu İmralı adasındaki cezaevinde, kendisiyle görüşmeye gelen BDP heyetindeki Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan’la bir masanın başında konuşurken görülen fotoğrafı dün ortaya çıkmış, Pervin Buldan ve BDP kaynakları bu fotoğrafın “kendilerinde bulunan fotoğraf”la aynı olmadığını ve kendilerinin servis etmediklerini söylemişti.

Bugün, Amed Haber Ajansı (ANA)’ya ait ‏@AJANSAMED Twitter hesabında görülen yeni fotoğraf da aynı gün, aynı cepheden, fakat farklı bir açıdan çekilmiş. Fotoğrafta Öcalan, yine mavi gömleğiyle aynı masanın başında oturuyor ve elindeki kağıtlarda yazanları inceliyor.