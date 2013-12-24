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Abdullah Öcalan’a ait yeni fotoğraflar yayınlandı

Abdullah Öcalan'a ait iki yeni fotoğraf DİHA tarafından servis edildi

24 Aralık 2013 16:06

Abdullah Öcalan’a ait yeni fotoğraflar, bugün DİHA tarafından servis edildi. BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, 12 yıl aradan sonra Öcalan'a ait ilk fotoğrafın getiğimiz günlerde ortaya çıkmasının ardından “Fotoğraf gerçek. Bizim adadaki çalışma ortamımız. Ancak bize verilen fotoğraflardan biri değil. Bizden çıkmadı. Nereden çıktığını da bilmiyorum” demişti.

İmralı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan'ın, çözüm süreci kapsamında devlet heyeti ile görüşmeye devam ettiğini ve görüşmelerin olumlu geçtiğini söylediği belirtildi.

Abdullah Öcalan’a ait 12 yıl aradan sonra çekilen ilk fotoğraf geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı.

ANF'nin haberine göre Öcalan'la önceki gün görüşen yeğeni Dilek Öcalan, amcasına yayınlanan fotoğraflarını sorduğunu belirterek 'Fotoğraflar iyi çekilmiş fotolar değil. İyi çıkmamış. Ayrıca bizim arkadaşlar tarafından yayınlanmamış' dediğini aktardı.

Dilek Öcalan’ın bu sözlerinin ardından Abdullah Öcalan'ın yeni fotoğraflarını bugün Dicle Haber Ajansı tarafından servis edildi.

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, 12 yıl aradan sonra Öcalan'a ait ilk fotoğrafın getiğimiz günlerde ortaya çıkmasının ardından “Fotoğraf gerçek. Bizim adadaki çalışma ortamımız. Ancak bize verilen fotoğraflardan biri değil. Bizden çıkmadı. Nereden çıktığını da bilmiyorum” demişti.

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