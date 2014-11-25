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Politika

Öcalan onaylarsa 'mutlak eylemsizlik' çağrısı yapılacak

İmralı'ya gidecek 5 kişilik HDP heyeti ile Abdullah Öcalan arasındaki görüşmenin en önemli gündem maddesi mutlak eylemsizlik çağrısı olacak

25 Kasım 2014 22:17

Hülya Karabağlı

5 kişilik genişletilmiş HDP heyetinin, 30 Kasım Pazar günü İmralı Adası'nda yapacakları görüşmenin perdesi aralanıyor.

Abdullah Öcalan ve HDP heyetinin görüşmesinde ana gündem maddesinin “mutlak eylemsizlik” çağrısı olduğu belirtildi. Öcalan’ın 'mutlak eylemsizlik' çağrısına onay vermesi durumunda, HDP heyeti bunu kamuoyuna deklare edecek.

Edinilen bilgiye göre, KCK'nin Öcalan'ın çağrısına uyması durumunda 'Geri Dönüş' Yasası'nın çıkabileceğine dikkat çekiliyor. Kulislerde, süreçle ilgili 'mutlak eylemsizlik' öncelikli, silahsızlanma 'nihai' hedef' olarak nitelendiriliyor.

 

İmralı'da mahkûm değişikliği

 

HDP heyeti İmralı’ya gitmeden İmralı’daki 5 mahkum değişikliği de gerçekleşecek. 

5 mahkûm yerine, 4 hükümlü İmralı cezaevine yerleştirilecek. Öcalan’ın sekreterya görevini üstlenecekler. 
 
Silahsızlanmanın, sürecin nihai aşamalarından birisini oluşturacağı belirtildi. 

 

Yasal düzenleme gelebilir

 

HDP heyeti, İmralı sonrası Kandil’le de bir görüşme yapacak. Öcalan’ın çağrısına KCK’nın da uyması durumunda, yasal düzenlemeler gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. 
 
Kulislerde yasanın örgüt yöneticilerini de kapsayacağı ifade ediliyor.

 

HDP heyeti ile Öcalan haftada 1 görüşecek

 

HDP’nin genişletilmiş heyetinin İmralı görüşmelerinin, haftada bir olacak şekilde takvimlendiği kaydedildi. 

 

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