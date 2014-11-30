Öcalan: 4-5 ay içinde demokratik çözüm sağlanabilir ya da kaos derinleşir, darbe mekaniği devreye girer

Dün İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüşen, HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Hatip Dicle’den oluşan İmralı heyeti açıklama yaptı.

4 saat süren toplantıya ilişkin heyetten yapılan açıklamada, Yapılan yazılı açıklamada, “Tarafların belirtilen hususlarda süreci doğru, ciddi ve kararlı yürütmesi halinde, en fazla 4-5 ay içinde tüm Ortadoğu 'nun geleceğini belirleyecek büyük demokratik çözümün sağlanabileceğini vurgulayan Öcalan, bu ciddiyet ve kararlılığın gösterilmemesi durumunda, bölgesel kaosun derinleşeceği ve darbe mekaniğinin sonuç alabileceği uyarısını yapmıştır” denildi.

Hatip Dicle'nin de heyete dahil olmasıyla gerçekleştirilen ziyaret öncesinde Öcalan'ın yeni bir 'eylemsizlik' çağrısı yapabileceği yorumları yapılıyordu. Ancak Öcalan'ın, böyle bir çağrı yapmadığı gibi daha önce yaptığı 'çekilme' çağrısından 'yanılsama' olarak söz etmesi dikkat çekti.

Öcalan'ın daha önceki bazı açıklamalarında da dile getirdiği 'darbe mekaniği' kavramını tekrar kullanması da dünkü görüşmenin önemli bir ayrıntısı olarak kayda geçti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Sürecin bundan sonraki tüm aşamalarında, demokratik çözümün yasal güvencelerinin oluşturulmasının elzem olduğu ve bu güvenceler sağlanmadan nihai barış ve demokrasi hedefine varmanın mümkün olmadığı, Sayın Öcalan tarafından net, ısrarlı ve kararlı bir şekilde vurgulanmıştır."

Açıklamada Öcalan'ın, daha önceki eylemsizlik çağrısı nedeniyle özeleştiri yaptığı ve hükümeti de bu özeleştiriyi yaparak, yasal düzenlemeler konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırdığı kaydedildi:

"Bu kapsamda, hem Habur Sürecinde barış gruplarının ülkeye girişleri ve devamında bu insanların maruz kaldığı kabul edilemez mahkumiyetler değerlendirilmiş, hem de sürecin başlangıcında gerillanın geri çekilme yürüyüşünün anlamlandırılmak yerine bölgeye dönük kalekol ve HES yapımına odaklanılmış olması etraflıca ele alınmıştır. Sayın Öcalan, yasal güvence sağlanmadan yaptığı bu çağrılarında yanılgılı olduğunu ve bu yanılgısından dolayı tüm Türkiye halklarına özeleştiri verdiğini belirtmiştir."

"Bu bağlamda kendisinin yüksek ısrar ve uyarılarına rağmen, tüm bu süreçlerde gerekli yasal düzenlemeleri yapıp pratikleştirmeyen devleti ve hükümeti de meseleye özeleştirel temelde yaklaşmaya çağırarak, buradan çıkarılacak derslerle bundan sonraki süreçte, özellikle yasal düzenlemeler bahsinde, kendi üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet etmiştir."

Bölgesel kaos ve darbe uyarısı

Açıklamaya göre, Abdullah Öcalan HDP heyeti ile görüşmesinde, "Anlamlı ve yasal tüm boşlukları giderilmiş müzakerelere geçilmesi durumunda tarafların tahkim edilmiş bir ateşkes ve bu ateşkesi denetleyecek bir İzleme Kurulu oluşturmasının önemine" değindi. Öcalan kamu düzeninin de ancak ve kalıcı olarak bu şekilde sağlanabileceğini belirtti:

"Tarafların belirtilen hususlarda süreci doğru, ciddi ve kararlı yürütmesi halinde, en fazla 4-5 ay içinde tüm Ortadoğu'nun geleceğini belirleyecek büyük demokratik çözümün sağlanabileceğini vurgulayan Öcalan, bu ciddiyet ve kararlılığın gösterilmemesi durumunda, bölgesel kaosun derinleşeceği ve darbe mekaniğinin sonuç alabileceği uyarısını yapmıştır."

Müzakere süreci taslağında mutabakat

HDP'nin açıklamasında ayrıca, Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Müzakere Süreci Taslağı"nı genel hatlarıyla olgunlaştırdığı, devlet heyetiyle detaylı bir şekilde üzerinde tartıştığı ve üzerinde müzakere yürütülebilecek bir çerçeve olduğu konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Taslağın kendileriyle paylaşıldığını belirten HDP, burada belirtilen 'Çözüm Önerileri'ni, 'Müzakere Başlıkları'nı ve 'Eylem Planı'nı sürecin bütün tarafları ve paydaşlarıyla tartışıp olgunlaştırarak, ortaya çıkan sonuçları en kısa sürede Öcalan'a aktaracaklarını dile getirdi.