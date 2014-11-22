İşte İmralı’ya gidecek yeni mahkûmlar

PKK’nın eski “Ortadoğu ve Suriye” sorumlusu Ömer Hayri Konar ile örgütün cezaevi sorumlularından Nasrullah Kuran’ın İmralı’ya nakledilmesi istenen 5 kişi arasında yer aldığı öne sürüldü.

Bedirhan Özyiğit’in Habertürk’te yer alan haberine göre, PKK, 2000-2002 yıllarında Suriye ve Lübnan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinde etkin olabilmek için yeni bir yapılanmaya gitmiş; süreci, Ömer Hayri Konar yürütmüştü. Öcalan’a en yakın isimler arasında yer alan Konar, Suriye’de yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmişti. Öcalan’ın, İmralı için istediği diğer ismin ise PKK’nın cezaevi sorumlularından Nasrullah Kuran olduğu belirtildi. Cezaevlerindeki PKK’lıların Kuran’ın gönderdiği talimatlara göre hareket ettiği kaydedildi.