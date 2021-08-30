Karar yazarı Ocaktan: Siyaset dilini kuşatan kirlenme, neredeyse bütün bir toplumu zehirlemeye devam ediyor

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Çorum'da bir kadının, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Çocuğuma dokunma, yürü yürü" diye tepki göstermesini hatırlatarak, "Vicdani olarak açıklaması o kadar zor ki… Neden bir kadın Allah’ın selamı karşısında böylesine nefret dolu bir tavır sergileyebilir. Elbette bu olayda doğrudan o kadını suçlayamayız. Esas sorgulamamız gereken; bu nefret ortamını kimlerin nasıl oluşturduğudur" dedi.

Ocaktan, "Maalesef, ülkeyi yönetmekle mükellef bulunan en tepedeki siyasi aktörlerden alt kademelere kadar pek çok yönetici toplumu kutuplaştırıcı, ayrıştıcı bir nefret dili kullanarak insanları birbirine düşman etmek için adeta birbirleriyle yarış halindeler.

Muhalefet liderlerine saldıran inek hırsızlarının ‘kahraman’ muamelesi gördüğü, her gün sokak ortasında gazetecileri, siyasetçileri dövdüğü halde hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak dolaştığı, iktidar partisinin genel merkezinde görevli ‘pudra şekerci’ gencin makbul insanlar kategorisinde yer aldığı kirli zihniyet ortamından nasıl bir ahlaki erdem ve vicdan bekleyebiliriz ki…

Evet vicdanları yaralayan bir durum ama, ne yazık ki siyaset dilini kuşatan bu kirlenme neredeyse bütün bir toplumu zehirlemeye devam ediyor." düşüncesini dile getirdi.

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