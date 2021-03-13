Ocak ayında yüzde 19 seviyesine düşen İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 61,96'ya yükseldi. Barajlardaki toplam su miktarı 538 milyon metreküp oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 42,8 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki su seviyesi bugün itibarıyla yüzde 61,96 olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 538 milyon metreküp seviyesine yükseldi.