Ocak ayı enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası’nın açıkladığı beklenti anketi sonuçlarına göre, ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,29'dan yüzde 1,32'ye yükseldi. 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi bir önceki yüzde 9,30 seviyesinden yüzde 9,24'e gerilerken; 2018 yıl sonu dolar beklentisi de 4,12 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi açıklandı. Anket sonucuna göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,30 iken, bu anket döneminde yüzde 9,24 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,47 ve yüzde 8,23 oldu.

Yıl sonu dolar beklentisi 4.12 TL oldu

Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,29 iken, bu anket döneminde yüzde 1,32 oldu. Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,67 ve yüzde 0,62 oldu. Mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,78 olarak gerçekleşti.

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 4,12 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,15 TL iken bu anket döneminde 4,24 TL'ye yükseldi.