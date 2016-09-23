Obüsler IŞİD hedeflerini vuruyor

Suriye'den IŞİD tarafından dün düzenelenen roket atışlarının ardından Kilis'te konuşlu, TSK'ya bağlı Fırtına obüslerinin IŞİD hedeflerini vurduğu belirtildi. Keşif uçaklarının sınır bölgesinde uçtuğu bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) Erdal Çağlayan'ın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekatının 31’inci gününde de Kilis’in karşısındaki Suriye köylerinde bulunan IŞİD hedefleri obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

24 Ağustos’ta başlatılan Fırat Kalkanı harekatıyla TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri, Türkiye sınırının 30 kilometre güneyindeki IŞİD kontrolünde olan El Bab ilçesine ilerlemeye devam ediyor. ÖSO güçleri, iç kesimlerdeki köylerde ilerlemesini engellemek amacıyla direniş gösteren IŞİD militanları ile çatışmayı sürdürüyor.

Bu arada El Bab’ın batısında Türkiye sınırına yakın noktada bulunan IŞİD denetimindeki Savran, Tuğlu, Baragat ve Kefergan bölgeleri bugün de sınırda konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsü ve Sakarya adlı çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Sınır birliklerinin yaptığı müdahale ve hedef alınan IŞİD hedeflerinden yükselen dumanlar Türkiye tarafından net şekilde görüldü. Bu arada savaş uçakları da sınır hattında keşif ve gözetleme uçuşu yapıyor.

Kilis'e dün iki roket atılmıştı

Suriye tarafından Kilis kent merkezine atılan roket mermisi pazar yerine düştü. Meydana gelen patlamada 7 kişinin yaralandığını bildiren Kilis Valisi İsmail Çataklı "Biri yetişkin 7 yaralımız var, 5'inin durumu iyi" açıklamasında bulundu. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise patlamada yaralanan kişilerin Suriyeli olduğunu ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Kilis'e roket atıldığı tespit edilen IŞİD silah mevzii, fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atar bataryasıyla vuruluyor" dendi. Akşam saatlerinde Kilis'e bir roket daha atıldı. Çataklı, ikinci roketten sonra 2 kişinin yaralandığını söyledi.

AKP Kilis milletvekili: Her roket Allah'ın korumasıyla düşüyor

AKP Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Suriye'den atılan roketatar ve havan topu mermilerinin çok olmasına rağmen fazla can kaybının yaşanmadığını söyleyerek, "Her bir roketin bize Allah'ın korumasıyla düştüğünü düşünüyorum" demişti.