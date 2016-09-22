AKP Kilis milletvekili: Her roket Allah'ın korumasıyla düşüyor

AKP Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Suriye'den atılan roketatar ve havan topu mermilerinin çok olmasına rağmen fazla can kaybının yaşanmadığını söyleyerek, "Her bir roketin bize Allah'ın korumasıyla düştüğünü düşünüyorum" dedi.

Kilis'te bugün düzenlenen iki saldırıda 10'a yakın kişi yaralandı. Ocak ayından itibaren Suriye’de IŞİD denetimindeki bölgelerden atılan roketatar ve havan topu mermilerinin hedefi olan Kilis’te 12’si Suriyeli 22 kişi öldü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Kilis'e son olarak geçen 9 Eylül günü günü roket atılmış, kimse yaralanmamıştı.