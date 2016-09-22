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Kilis'e iki roket atıldı; yaralılar var!

AKP Kilis Milletvekili: Terör örgütleriyle yürütülen savaştan dolayı roket mermisi atıldı

22 Eylül 2016 17:52

Suriye tarafından Kilis kent merkezine atılan roket mermisi pazar yerine düştü. Meydana gelen patlamada 7 kişinin yaralandığını bildiren Kilis Valisi İsmail Çataklı "Biri yetişkin 7 yaralımız var, 5'inin durumu iyi" açıklamasında bulundu. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise patlamada yaralanan kişilerin Suriyeli olduğunu ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Kilis'e roket atıldığı tespit edilen DAEŞ silah mevzii, fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atar bataryasıyla vuruluyor" dendi. Akşam saatlerinde Kilis'e bir roket daha atıldı. Çataklı, ikinci roketten sonra 2 kişinin yaralandığını söyledi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan İHA muhabiri Mehmet Ali Dağ  patlamanın meydana geldiği bölgeyle ilgili olarak "Sabah pazarının sol tarafında dar sokak içerisine düştü katyuşa füzesi. 15-20 metre öteye, meydana düşmüş olsaydı, yüzlerce insan yaralanabilirdi" dedi.

Patlamada yaralanan 7 kişinin Suriyeli olduğunu bildiren Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği 'güvenli bölge' çağrısını yineledi. Kara "Acilen güvenli bölgeye ihtiyacımız var. Bu teröristler sınırlarımızdan temizlenmedikçe zaman zaman tehlikeyle karşı karşıya kalıyoruz. Fransa'da, Belçika'da terör olduğu zaman dünya ayağa kalkıyor. Türkiye'de terör olayı olunca sessiz kalıyorlar. Sessiz kalan herkesi kınıyorum, lanetliyorum" diye konuştu.

AKP Kilis Milletvekili Reşit Polat ise yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Polat, "Hepimize geçmiş olsun. Türk ordusu bu füzelerin atıldığı merkez nokta olan Bab bölgesine hareket etmiş durumda. Terör örgütleriyle yürütülen savaşın kararlı yürütülmesinden dolayı roket mermisi atıldı. İnşallah en kısa zamanda bu bölge terör örgütü DEAŞ’tan temizlenip memleketimiz rahat bir nefes alacak. İnşallah durumları kötüleşmeden sağlıklarına kavuşurlar" ifadesini kullandı.

Kilis kent merkezi, Suriye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kilis kent merkezi, Suriye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kilis'e 29 Ağustos'ta atılan roket mermisiyle bir çocuk hayatını kaybetmiş, kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselmişti.

DHA: Kilis'te iki patlama sesi duyuldu

Doğan Haber Ajansı (DHA) Kilis'te iki patlama sesi daha duyulduğu haberini verdi.

Bir roket daha atıldı

Akşam saatlerinde Kilis'e bir roket daha atıldı. Roketin atıldığı bölgeye ambulans sevk edildi.

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