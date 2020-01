Objective'in destekleyeceği araştırmacı gazetecilik projeleri açıklandı

Objective, temmuz ayında çağrısını yaptığı Niras/BBC ortaklığıyla başlatılan araştırmacı gazetecilik programına başvuran gazetecilerden destek verilecek isimleri belirledi.

Gazetecilik ve araştırmacılık alanlarında deneyimli uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilen projeler arasından Belma Akçura'nın "Birine Ötekinin Hakkını Sormak: Kitle Hareketleri ve Protestoların Demokrasiye Etkisi", Özgün Özçer'in "Türkiye'de Kaçak ve Transit Göç", Dilan Korkmaz'ın "Cezaevindeki Çocuklar", Ahmet Güneş'in "LGBT Hareketinin Türkiye’nin Demokratikleşmesine Etkisi", Fırat Alkaç'ın "Devletin Uyuşturucu Pastası", Filiz Yavuz Çakıcı'nın "Nükleer Karşıtı Mücadelede İkinci Perde", Hakan Aksay'ın "Nataşa Edebiyatından Ortak Çocuklara: Türk-Rus Evlilikleri" ve Özgür Duygu Durgun'un "Türkiye’de Kültür Çatışması ve Son On Yılda Kültür-Sanat Politikası" adlı çalışmasının desteklenilmesine karar verildi.

Çağrılar 4 yıl boyunca devam edecek

Danimarka Dışişleri Bakanlığı’nın sağladığı fonla gerçekleşen proje için Objective adına yapılan açıklamada "İlk aşamada kabul edemediğimiz bazı teklifleri, önümüzdeki aylarda yeniden ele almak istiyoruz ve bu tekliflerin sahiplerine, ileriye dönük işbirliği konusundaki değerlendirmemizi ileteceğiz" denildi ve "araştırmacı gazetecilik çalışmaları için çağrıların dört yıl boyunca periyodik aralıklarla süreceği" belirtildi.

"Desteklenmesi kararlaştırılan araştırmacı gazetecilik çalışmaları" için Objective'den yapılan açıklama şöyle:

Türkiye, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Moldova ve Belarus’ta, Niras-BBC ortaklığıyla Danimarka Dışişleri Bakanlığı’nın fon sağladığı bir medya geliştirme projesi olarak başlatılan OBJECTIVE Araştırmacı Gazetecilik Programı, Türkiye’de destek vereceği ilk çalışmaları belirledi.

Temmuz ayında yaptığımız çağrı üzerine, OBJECTIVE’e teklif sunan bütün gazetecilere çok teşekkür ederiz.

Beklentimizi aşan sayıda ve çok nitelikli başvurular yapılmış olması bizi cesaretlendirirken, seçim yapmayı da zorlaştırdı.

Uluslararası jüri, bu ilk aşamada destek vereceği çalışmaları, bütçe gereklerini de göz önüne alarak saptadı.

Bütçemizin sınırlı olması nedeniyle ilk aşamada kabul edemediğimiz bazı teklifleri, önümüzdeki aylarda yeniden ele almak istiyoruz ve bu tekliflerin sahiplerine, ileriye dönük işbirliği konusundaki değerlendirmemizi ileteceğiz.

OBJECTIVE programı, araştırmacı gazetecilik çalışmaları için çağrılarını dört yıl boyunca periyodik aralıklarla sürdürecek.

OBJECTIVE’in ilk aşamada destekleyeceği gazeteciler ve çalışma konuları aşağıda yer alıyor.

Tebrik ediyor, kolaylıklar diliyoruz.

BELMA AKÇURA (Birine Ötekinin Hakkını Sormak: Kitle Hareketleri ve Protestoların Demokrasiye Etkisi)

ÖZGÜN ÖZÇER (Türkiye’de Kaçak ve Transit Göç)

DİLAN KORKMAZ (Cezaevlerindeki Çocuklar)

AHMET GÜNEŞ (LGBT Hareketinin Türkiye’nin Demokratikleşmesine Etkisi)

FIRAT ALKAÇ (Devletin Uyuşturucu Pastası)

FİLİZ YAVUZ ÇAKICI (Nükleer Karşıtı Mücadelede İkinci Perde)

HAKAN AKSAY (Nataşa Edebiyatından Ortak Çocuklara: Türk-Rus Evlilikleri)

ÖZGÜR DUYGU DURGUN (Türkiye’de Kültür Çatışması ve Son On Yılda Kültür-Sanat Politikası)