Objective'den araştırmacı gazetecilik çalışmaları için çağrı

Objective, Niras/BBC ortaklığıyla başlattığı medya geliştirme projesi kapsamında araştırmacı gazetecilik için çağrı yaptı. Danimarka Dışişleri Bakanlığı’nın sağladığı fonla gerçekleşek proje Türkiye, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Moldova ve Belarus'ta yürütülecek. Araştırmalar için doğrudan mali destek sağlanacak program için Objective, adaylara "Kitle hareketlerinin ve protestoların demokrasiye etkisi", "Türkiye ve Avrupa Birliği", "Nükleer enerji" ve "1990’lılar kuşağı" hakkında teklif sunmalarını önerirken başka araştırma alanları hakkında sunulacak tekliflere de açık olduklarını belirtti. Deneyimli gazeteci ve uzmanların danışmanlık yapacağı ve ihtiyaca bağlı olarak eğitim seminerleri verilecek projeye başvuru için son tarih 5 Ağustos 2013.

Bölge koordinatörlüğünü Yasemin Çongar’ın üstlendiği Objective'in projenin detaylarını paylaştığı açıklaması şöyle:

1 Temmuz 2013’ten itibaren, eski Sovyet coğrafyasının batı kesimi, Kafkasya ve Türkiye’de, Niras/BBC ortaklığıyla Danimarka Dışişleri Bakanlığı’nın fon sağladığı bir medya geliştirme projesi başlatılıyor. Bu proje dört yıl sürecek. Projenin yürütüleceği ülkeler Türkiye, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Moldova ve Belarus.



Projenin Amacı





Projenin en önemli önceliği araştırmacı gazetecilik.

Objective, araştırmacı gazetecilik çalışmaları için doğrudan mali destek sağlayacak, programa katılan gazetecilere araştırdıkları konu hakkında deneyimli gazeteci ve uzmanların danışmanlık etmesini mümkün kılacak; ayrıca, ihtiyaca bağlı olarak bir dizi eğitim semineri gerçekleştirecek.

Objective kapsamında, farklı ülkelerden gazetecilerin birlikte yürüteceği ortak çalışmalar da geliştirilecek.

Araştırmacı gazetecilik çalışmaları için, her üç ayda bir çağrı yaparak yeni başvurular kabul etmeyi planlıyoruz.



Araştırma Konusu

Bu ilk çağrımızda, Objective araştırmacı gazetecilik fonundan yararlanmak isteyen adaylara şu konularda teklif sunmalarını öneriyoruz:

- Kitle hareketlerinin ve protestoların demokrasiye etkisi

- Türkiye ve Avrupa Birliği

- Nükleer enerji

- 1990’lılar kuşağı

Ancak bu dört konudan tamamen farklı alanlardaki gazetecilik çalışmalarıyla başvuru yapmanız da mümkün.

Başvurular

Başvurunuzda, yapmayı teklif ettiğiniz araştırmanın kısa ve net bir tarifi olmalı. Bu tarif, araştırmanın odağını, kullanacağınız malzemeleri, seyahat vb. planları, olası sonuçları, çalışmanın öngörülen uzunluğunu ve çalışmanın nihai halinin yayınlanmasını hedeflediğiniz tarihi içermeli.

Objective, yazılı metinler (haber, röportaj, yazı dizisi vb.) yanı sıra audio, video ve multimedya formatlarındaki çalışmaları da destekleyecek.

Eğer mümkünse, araştırmanızın sonucunda ortaya çıkacak çalışmayı nerede yayınlamayı planladığınızı da başvurunuzda belirtiniz.

Gerek başvurular gerekse araştırma sonucunda ortaya konacak çalışmalar, bölge dillerinden herhangi birinde yapılabilir.

Başvurunuzda kısa özgeçmişiniz de yer almalıdır.

Ayrıca araştırmanızla ilgili ayrıntılandırılmış bir bütçe sunmalı, çalışmayı tamamlamak için ne kadar harcama yapmanız gerekeceğini yazmalısınız.

Objective, destek verdiği araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak bütün çalışmaları proje sahibi gazetecinin tercih ettiği medya kuruluşuyla aynı anda ya da kendi seçeceği bir medya ortamında yayınlama ve ilk yayından sonra da, program kapsamında üretilen bütün çalışmaları ücretsiz olarak yayma ve dağıtma hakkına sahiptir.



Takvim

Lütfen başvurularınızı, Objective Bölge Koordinatörü Yasemin Çongar’ın EditorObjective1@gmail.com adresine 5 Ağustos 2013 tarihine kadar gönderiniz.

Başvurular, Niras/BBC ortaklığıyla oluşturulan, gazetecilik ve araştırmacılık alanında deneyimli uluslararası bir jüri tarafından ağustos ayında değerlendirilecek ve seçilen projeler, ilgili gazetecilere eylül ayı başında bildirilecek.

Proje kapsamındaki eğitim seminerleri ise ekim ayında gerçekleştirilecek.



