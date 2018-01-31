Objective'den eğitim bursu kazanan 6 genç gazeteci belli oldu

Bağımsız gazetecilik platformu Punto24 yönetiminde ve Guardian Vakfı’nın desteğiyle yürütülen Objective Araştırmacı Gazetecilik Eğitim Programı kapsamında burs kazanan genç gazeteciler belli oldu.

P24’ten yapılan açıklamaya göre, Objective’in uluslararası jürisi 31 Ocak günü toplanarak, kasım ayında yapılan katılım çağrısı kapsamında, 35 yaşından küçük 34 gazetecinin başvurularını değerlendirdi ve bu gazetecilerden 6’sını, eğitim programına katılmaya ve araştırmacı gazetecilik projeleri kapsamında mentörlük ve editörlük desteği almaya değer buldu.

Jüride Punto24 Başkanı Hasan Cemal, Guardian Vakfı İcra Direktörü Ben Hicks (Britanya), yazar Perihan Mağden, The Guardian Orta Doğu muhabiri Kareem Shaheen (Mısır) ve The Economist Türkiye muhabiri Piotr Zalewski (Polonya) yer aldı.

Beş kişilik jürinin desteklenmesine karar verdiği gazeteciler ve araştırma konuları ise şöyle sıralandı:

- Desislava Şenay Martinova Öztürk, “Bonsai’nin Türkiye’deki Yolculuğu”

- Dicle Baştürk, “Uluslararası Politika Açısından Kanalİstanbul”

- Merve Diltemiz Mol, “OHAL Şartlarında LGBTİ olmak”

- Uygar Gültekin, “Süryaniler İçin Dönmek Mümkün mü?”

- Bekir Avcı, “Çanak Antenden Wireless’a”

- Tamer Arda Erşin, “Çevre ve Sağlık Açısından Asbestli Binaların Yıkımı”

10 biner TL eğitim ve araştırma bursu verilecek

Bursa hak kazanan gazeteciler seçtikleri konu ve medya özelinde, bir teknik eğitim programına katılacaklar ve daha sonra kendi projelerini, o alanda deneyimli birer gazetecinin mentörlüğünde yürüterek tamamlayacaklar.

Desteklenmeye değer görülen çalışmaların sahiplerine 10 biner TL eğitim ve araştırma bursu verilecek. Bu bursun yarısı çalışmanın başlangıcında, kalan yarısı ise beş aylık süre sonunda çalışmanın mentörlük, editörlük aşamasından geçerek yayına hazır hâle getirildiğinin jüri tarafından onaylanmasıyla gazetecilere ödenecek.

Objective, destek verdiği araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak bütün çalışmaları proje sahibi gazetecinin tercih ettiği medya kuruluşuyla aynı anda ya da kendi seçeceği bir medya ortamında yayınlama ve ilk yayından sonra da, program kapsamında üretilen bütün çalışmaları ücretsiz olarak yayma ve dağıtma hakkına sahip olacak.