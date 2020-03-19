Obi Mikel: Trabzonspor bana 'eve gidersen bir daha geri dönemeyeceksin' dedi, ben de gittim

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmemesine tepki göstermesinin ardından Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden John Obi Mikel, "Trabzonspor bana eğer eve gidersen bir daha geri dönemeyeceksin dedi, ben de tamam dedim ve gittim" dedi.

Obi Mikel, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de liglerin ertelenmemesine tepki göstermiş, kendisini rahat hissetmediğini, bu durumda futbol oynamak istemediğini söylemişti. Trabzonspor, oyuncunun açıklamasının ardından kendisiyle sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini belirtmişti.

"Türkiye'de oynamaya devam ettiler, umurlarında değildi"

Obi Mikel, ayrılığı sonrası The Athletic'e yaptığı açıklamada, "Trabzonspor bana eğer eve gidersen bir daha geri dönemeyeceksin dedi, ben de tamam dedim ve gittim" dedi. Obi Mikel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başkanla görüşmem gerektiği söylendi. Bunu reddettim ve o paylaşımı kaldırmayacağımı söyledim. Bunlar benim görüşüm, hislerim. Özgür bir dünyada yaşıyoruz. Konuşma özgürlüğüm var.

"UEFA, futbolu erteledi. Neden hala Türkiye'de oynamaya devam ettiler? Bu doğru değil. Trabzonspor, böyle düşünmüyordu. Umurlarında değildi. Çocuklarımı görmem gerektiğini kulübe açıkladım. Her sabah beni arayıp telefonda ağlıyorlardı.

"Neden insanların birbirine dokunamadığını soruyorlardı. Her seferinde onlara yalan söylemek beni mutlu etmiyordu."

Ligler bugün ertelendi

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün yaptığı açıklamada Koronavirüs salgını nedeniyle hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verildiğini duyurdu.

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