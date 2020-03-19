Türkiye'de liglerin tamamı Koronavirüs nedeniyle ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verildiğini duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliğinin başkanları ile düzenlediği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınının güncel durumu sebebiyle yeniden bir değerlendirme yaptıklarını söyleyen Kasapoğlu, hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının tedbirler kapsamında ertelendiğini açıkladı.

Kasapoğlu'nun ardından açıklama yapan başkanlar, liglerin devam edeceği takvime ilişkin çalışmalara en kısa sürede başlayacaklarını belirttiler. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Bir çalışma grubu oluşturup yol haritamızı belirleyeceğiz. Hedefimiz en kısa sürede liglerimizin seyircili şekilde başlaması" dedi.

"Tedbirlere harfiyen uyulması önemli"

Kasapoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte devletimizin tüm kurumları elinden gelen tüm önlemleri hem hızlı hem de koordineli bir şekilde çalışarak hayata geçirdi. Bu salgının üstesinden millet olarak tüm kurumlarımızla tüm tedbirleri alarak geleceğiz. Özellikle karantina süreci, yurt dışından gelenler için çok önemli. Bu konudaki tedbirlere harfiyen uyulması önemli.

"Biliyorsunuz Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği alanlardan birisi de spor. Salgının kontrol altına alınamadığı birçok ülkede müsabakalar durdurulmuş durumda. Bu çerçevede UEFA'nın önceki günkü toplantısında EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesi kararı alındı. Bizim İstanbul'da büyük bir gayretle hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi final müsabakası var, bunun da ileri bir tarihte gerçekleşmesi yönünde karar alındı. Tüm önlemleri hem güncelliyoruz. Bu çerçevede bu toplantı önemli bir toplantıydı. Bizim amacımız sadece bugünler değil, Türk gençliğinin yarınlarını kurgulamak, planlamak. Son 18 yılda sporda geldiğimiz mesafe hepimizin malumu. Bu sürecin bizim için bir irtifa kaybına sebep olmaması, bilakis bu süreci derleme toparlanma anlamında pozitif bir duruma dönüştürmek.

"Geçen hafta müsabakaların, organizasyonların durumlarını masaya yatırmıştık, bu çerçevede salon organizasyonları başta olmak üzere tüm müsabakaların seyircisiz oynanması kararı almıştık. Avrupa'da bu kararı en erken alan ülkeyiz. Koronavirüs'ün yayılım durumu çerçevesinde ilgili kurumlarımızla sürekli olarak diyalog çerçevesinde alınmış bir karardı. Bu kararın salgının mevcut durumuyla değerlendirilmesi söz konusu oldu.

"Liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; voleybol, basketbol, futbol federasyonları başkanları ve kulüpler birliği başkanlarımızla tekrar mütalaa ettik ve liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik. Müsabakalar bugünden itibaren durduruldu. Konuyla ilgili kulüplerimizi temsilen kulüpler birliği başkanımızla ve federasyon başkanlarımızla önemli bir toplantı gerçekleştirdik.

"Liglerin oynanmayacağı bu zamanın, bütün branşlarda bir irtifa kaybı değil; yenilenme, toparlanma için bir fırsat olduğu kanaatindeyiz. Türk sporunun yarınlarda çok daha güçlü kılmak en önemli hedefimizdir. Bu süreçte, federasyonlar ve kulüpler sporcu, antrenör ve diğer çalışanlarının sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle yerine getirecektir. Federasyonlarımıza da üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyi ve planlamalarını eksiksiz yapmaları hususunda talimatlandırdık.

"Tedbirler kapsamında, zorunlu nedenler dışında sporcular yurt dışına gönderilmeyecek yurtdışından gelenler ise 14 gün kuralına uygun hareket etmeleri sağlanacak. Kulüpler tarafından sporcu, antrenör ve çalışanlarının sağlık durumları hassasiyetle takip edilecek."

"Takvimi belirleyip paylaşacağız"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

"Sayın bakanımızın daveti üzerine üç federasyon başkanımız ve Kulüpler Birliği başkanımız, Ankara'da çok verimli ve Türk sporuna yönelik bazı kararlar aldık. Sayın bakanımızın da söylediği gibi liglerimizi erteledik. Liglerin başlama tarihi, yapılacak çalışmalar sonrası açıklanacak. Kulüpler Birliği ile de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir çalışma grubu oluşturup yol haritamızı belirleyeceğiz. Hedefimiz en kısa sürede liglerimizin seyircili şekilde başlaması. Çalışmalara en kısa zamanda başlayacağız. Takvimi Türkiye'nin olumlu gidişini de gözleyerek belirleyip paylaşacağız."

"Kulüplerden, sporculardan ve antrenörlerden isteklerimiz daha net olacaktır"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bu erteleme kararından sonra bizim işimiz biraz daha farklı olacaktır. Kulüplerden, sporculardan, antrenörlerden isteklerimiz daha net olacaktır. Umarım en kısa zamanda bu süreci beraber atlatacağımız ve beraber olacağımız bir süreçle kaşılaşırız. Umarım herkes bu karardan memnun olmuşlardır."