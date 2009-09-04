Obezlerin umudu bu gende

ABD’li bilim adamlarının yaptığı araştırma, IKKE adı verilen genin faaliyeti durdurulduğunda, farelerin çok yağlı besinlerle beslense bile zayıf kaldığı görüldü.

IKKE geninin faaliyeti durdurulduğunda farelerin metabolizmasının yağ olarak depolamak yerine kalorileri yaktığı, böylece hayvanların kilo almadığı belirlendi. IKKE geninin faaliyetinin durdurulduğu farelerin, kontrol grubundaki farelerden daha fazla hareket etmemesine rağmen, daha fazla enerji yaktığı da görüldü.



Uzmanlar obeziteyle bağlantılı başka genlerin de incelendiğini, ancak IKKE’nin, faaliyetidurdurulduğunda, farelerin kilo almasını durduran ilk gen olduğunu vurguluyor. Şimdi insanlarda IKKE proteininin faaliyetini durdurabilecek moleküller araştırılıyor. (aa)





