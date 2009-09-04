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Yaşam

Obezlerin umudu bu gende

Faaliyeti durdurulduğunda farelerin aşırı kilolu olmasını engelleyen gen bulundu.

04 Eylül 2009 03:00

ABD’li bilim adamlarının yaptığı araştırma, IKKE adı verilen genin faaliyeti durdurulduğunda, farelerin çok yağlı besinlerle beslense bile zayıf kaldığı görüldü.

IKKE geninin faaliyeti durdurulduğunda farelerin metabolizmasının yağ olarak depolamak yerine kalorileri yaktığı, böylece hayvanların kilo almadığı belirlendi. IKKE geninin faaliyetinin durdurulduğu farelerin, kontrol grubundaki farelerden daha fazla hareket etmemesine rağmen, daha fazla enerji yaktığı da görüldü.

Uzmanlar obeziteyle bağlantılı başka genlerin de incelendiğini, ancak IKKE’nin, faaliyetidurdurulduğunda, farelerin kilo almasını durduran ilk gen olduğunu vurguluyor. Şimdi insanlarda IKKE proteininin faaliyetini durdurabilecek moleküller araştırılıyor. (aa)











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