Obeziteye karşı yeni silah: Wii

Çocuklarını obeziteye kurban vermek istemeyen ABD’liler, çareyi Nintendo Wii’de buldu. Oyun konsolu sayesinde çocuklar hareket etmeye başladı.



Çocuklarda obezitenin büyük bir sorun olduğu ABD’de uzmanlar hastalıkla mücadelede oyun konsollarından faydalanmaya başladı. Nintendo Wii gibi sanal oyun konsollarının çocukları aktif hâle getirmesini fırsat bilen uzmanlardan Güney Carolina Üniversitesi Doktoru Russell Pate, “Diğer bilgisayar oyunlarında çocuk saatlerce oturuyor ve en fazla parmaklarını hareket ettiriyor. PC’nin başından kalkmayan hatta tüm günlerini bilgisayar oyunlarına harcayan çocuklar var. Oysa Nintendo Wii ve benzeri oyun konsolları, çocukların hareket etmesini sağlıyor. Böylece çocuklar, yediklerini yakıyor. Dışarıya çıkıp spor yapması tabii ki daha iyi, ama evdeki çözüm bu tip oyunlar. Eğer bu sorunla başa çıkmak istiyorsak, ateşi ateşle söndüreceğiz” dedi.



Elini sallıyorsun, raket oluyor



Nintendo Wii’de kullanıcının hareketlerini algılayan bir kumanda var. Böylece kullanıcı, oyunun bir parçası hâline geliyor. Wii’nin kumandası silah, tenis raketi ve kılı gerektiren hareketli oyunlarda, hareketleri gerçek-zamanlı olarak hissederek işliyor. Bu sayede oyuncu örneğin, kumandayı bir tenis raketi veya kılıç gibi sallayarak oynuyor.

