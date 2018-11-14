Obezite, kanser riskini dört katına çıkarıyor

İsrailli bilim insanları, ergenlik dönemindeki obezitenin ileride pankreas kanseri gelişme riskini 4 katına çıkardığını ortaya koydu.

Cancer dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında 16-19 yaş arasındaki yaklaşık 1.8 milyon hastanın tıbbi kayıtlarından elde edilen veriler analiz edildi. Çalışmada 1967'den 2002'ye kadar yapılan tıbbi muayenelerin sonuçları dikkate alındı.

Ardından araştırmacılar tıbbi kayıtlardaki verileri 2012'nin sonuna kadarki dönemde tespit edilen pankreas kanseri vakalarıyla ilişkilendirdi.

Sonuç itibarıyla ergenlik dönemindeki obezitenin onkoloji vakaları gelişme riskini erkeklerde 3.76 kat, kadınlardaysa 4.07 kat arttırdığı ortaya çıktı. Aynı zamanda vücut kitle endeksinin normalinin üst sınırında olan erkeklerde de pankreas kanseri gelişme olasılığının yüzde 49 oranında arttığı anlaşıldı.

Araştırmada, "Ergenlik döneminde obez olan ya da fazla kilosu bulunan kadın ve erkeklerde gelecekte pankreas kanseri gelişme riski artıyor" ifadelerine yer verildi.