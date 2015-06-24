Obezite düşmanı mantar keşfedildi

Tayvan'da yapılan bir araştırmada, Çin'de yüz yıllardır geleneksel tıpta kullanılan bir mantarın, hayvanlarda şişmanlığı azalttığı tespit edildi. Araştırmacılar, söz konusu mantarın, gelecekte insanlar arasında yaygın olan obezite tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.

Sonuçları Nature Communications adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, orijinal adı Ganoderma lucidum olan kırmızı reishi mantarı, bağırsaklardaki bakterileri dönüştürebiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Chang Gung Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, yüksek yağ içerikli bir diyet uygulanan farelere söz konusu mantardan verildi. İki ay sonra mantarı yemeyen farelerin 42, yiyen farelerin ise 35 gram ağırlığında oldukları belirlendi.

Araştırmayı yürüten bilim adamlarının raporunda şu satırlar yer aldı:

"Söz konusu mantar kilo alımının, kronik imflamasyonun ve Tip 2 diyabette inisüline direnişin azaltılmasında probiyotik (tüketildiklerinde sağlık üzerinde olumlu etki yaptıkları düşünülen mikro organizmalar) olarak kullanılabilir."

Araştırmacılar bununla birlikte bulgularının kesinleşmesi için mantarın insanlar üzerinde yeni testlerle denenmesi gerektiğini söylüyor.

İrlanda'daki Cork Üniversitesi'nden Profesör Colin Hill, Tayvan'daki araştırmanın sonuçlarını BBC'ye değerlendiren Colin Hill, "Çin'de uzun süredir geleneksel tıpta kullanılan bazı ilaçların bilimin parçası olması fikri benim de hoşuma gidiyor. Ancak çok miktarda gazlı içecek tüketen birinin yaşadığı sorunların üstesinden bu şekilde gelemezsiniz. Sihirli bir hap olmayacak. Bir kola kutusuna mantar özü atarak, insanların kilo vermesine yardımcı olamazsınız."