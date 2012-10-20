Obezite beyinde bitiyor

Dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen obezite hastalığıyla ilgili yapılan araştırma neticesinde, obezitenin "beyinde" bitirilebileceğini gösterdi.

ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre bazı insanların beyni iştahı kontrol edemediğini ve kilo kontrolünde etkin olan iki hormonun önemi keşfedildi.

Bilim adamları tarafından bulunan iki hormondan biri olan Grehlin hormonu, metabolizmayı yavaşlatıyor ve vücudun yağ yakma yeteneğini azaltıyor. İkinci ve en önemli hormon ise leptin isimli bir hormon. Söz konusu bu hormon , vücut ağırlığını kontrol etmede anahtar rol oynuyor. Ayrıca beyne sürekli açlık sinyali gitmesini önleyip, daha fazla kalori yakılmasını sağlıyor.



İki reseptör kilit rolde



Daha yapılan araştırmalarda leptin hormonu salgılamayan insanların kilolarıyla ilgili çok daha fazla sorun yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bilim adamları leptin hormonu beyne ulaşana kadar etkili olan iki ayaklı bir reseptör keşfetti.

Uzmanlara göre aşırı kilolu insanlarda bu reseptörlerin eksikliği söz konusu olabilir. Ayrıca bu söz konusu buluşlar obezite ve hormonla ilişkili hastalıkların tedavisinde, önemli ölçüde yol gösterici olabilir.