Obezite ameliyatında belirleyici, beden kitle indeksi

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye\'nin yüzde 21’inin obez olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çiftçi, dünyada her yıl 1 milyondan fazla insanın ölümünün obezite ve buna bağlı hastalıklar sonucu gerçekleştiğini söyledi. Beden kitle indeksi 40\'ın üstünde olan kişilere uyarılarda bulunan Çiftçi, \"Bu kişiler obezite ameliyatlarına aday. Hipertansiyon, diyabet, uyku apnesi gibi hastalıkları bulunan kişiler ise beden kitle indeksi 35\'in üzerinde ise ameliyat olabilir\" dedi.

Obezitenin çağımızı tehdit eden bir hastalık olduğuna dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çiftçi hastalıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ameliyatın uygulanacağı kişiler hakkında da uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çiftçi, “Süreç içerisinde asgari olarak iki defa ve en az altı ay süreyle zayıflamak için gayret sarf etmiş lakin sonuç alamamış olmak ameliyata uygunlukta aranan ilk kriterlerin başında geliyor” diye konuştu.

Beden kitle indeksi üzerinden değerlendirme yapan Dr. Öğr. Üyesi Çiftçi, \"Vücut kitle indeksi hastanın kilosunun, boyunun karesine bölünmesiyle elde edilir. Beden kitle indeksi 40\'ın üstünde olan kişiler obezite ameliyatlarına aday. Obez olup yandaş hastalığı (hipertansiyon, diyabet, uyku-apne vb.) olanlar da bu ameliyat için uygun hasta grubundadır. Bu kişiler içinse beden kitle indeksinin 35\'in üzerinde olması gerekmektedir” dedi.

“15 - 75 YAŞ ARASINA UYGULANABİLİR”

Obezite ameliyatına aday olacaklarda aranan kriterlere değinen Çiftçi, “Süreç içerisinde asgari olarak iki defa ve en az altı ay süreyle zayıflamak için gayret sarf etmiş lakin sonuç alamamış olmak gerekiyor. 15 yaşından başlayıp genel durumu ameliyata elverişli 75 yaşına kadar olan kişilere uygulanabilir bir operasyon” şeklinde konuştu.

“KÜÇÜK TABAKLAR VE KÜÇÜK ÇATAL KAŞIK TERCİH EDİN”

Ameliyat sonrası kişinin öğün ve yaşam şeklindeki değişikliklerine harfiyen uyduğu takdirde kilo alma ihtimalinin en düşük seviyede olacağını dile getiren Çiftçi, “Hastalar günlük üç ana öğün ve iki ara öğün tüketmeli. Besinleri ufalanmış veya püre haline getirilmiş olarak, iyi çiğneyip yavaş yavaş yemek gerekiyor. Tabaklarda, kaşık ve çatalın da küçük tercih edilmesi buna yardımcı olacaktır” dedi.

Televizyon ya da tablet, bilgisayar karşısında yemek yenmemesine dikkat çeken Çiftçi, “Normal bir şekilde yeme alışkanlığının masada oturarak olduğunu bilin ve bu alışkanlıktan zevk alarak yaşamınıza devam edin” şeklinde konuştu.

AMELİYAT SONRASI HASTALARIN SPOR YAŞAMI

Uzman kişilerin denetiminde düzenli diyet ve egzersiz yaparak 12-18 ay içerisinde ideal kiloya ulaşılmış olabileceğine dikkat çeken Çiftçi, ameliyat olan hastaların spor yapmasının da önemli olduğunu belirtti. Çiftçi, egzersiz konusunda hastalara şunları önerdi:

\"Yapmayı düşündüğünüz tüm egzersizleri doktorunuza onaylatın, tavsiye edilen sürenin dışına çıkmayınız; 2-Ağırlık kaldırmadan ve karın gerecek davranışlardan kaçınarak yürüyüş tarzında hafif tempoda hareketler yapabilirsiniz; 3-Ameliyattan bir buçuk ay sonra hoşunuza giden hareketlere doktorunuzun onayıyla başlayabilirsiniz; 4-Tercih edebileceğiniz egzersiz tarzı olarak yürüyüş, fitness, yüzme öncelikli olabilir.\"

OBEZİTE AMELİYATININ FAYDALARI

Yapılan bir çalışmada, aynı yaşta obez olup ameliyat olanlarla yaşamlarına obez devam edenler arasında yaşam süresinin 10-15 yıl arasında fark görüldüğünü belirten Dr. Öğr. Üyesi Çiftçi, ameliyat olmanın faydalarına değindi. Çiftçi, ameliyatın faydalarını şöyle sıraladı:

\"Glukoz intoleransı olan sınırda diyabeti olanlarda tama yakın iyileşme olur; Kalp hastalıklarına yakalanma riski azalır (Kalp krizi vb); Nefes darlığı olan Astımlı hastalarda ataklarda yüzde 90 iyileşme sağlanır; Tansiyonu yüksek olanlarda yüzde 65-75 oranında ilaçlarını bırakabilirler; İlaç kullanan tip II diyabetli hastaların ilaçları ya tamamen kesilir ya da azaltılır; Yüksek kolesterolü olanlar kolesterol seviyesi yüzde 75-85 oranında düşebilir; Obezite ile bağlantılı uyku-apne bozuklukları giderilir; Reflü şikâyetleri giderilir; Solunum sıkıntısı olanlar engellenmiş aktivitelerine rahatça dönerler; Felç ve kansere yakalanma ihtimali düşer; Diz hastalıkları, hareket kısıtlılıkları kalkar; Depresif bulgular azalır; İdrar kaçırma azalır; Karaciğer yağlanması düzelir; Polikistik oversendromu düzelir.

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