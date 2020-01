Obez nüfusu 2 milyarı aştı

Dünya nüfusunun çeyreğinden fazlası günümüzde fazla kilolarıyla mücadele ediyor. Küresel çapta her 10 kişiden birini etkileyen obeziteden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle 2014 yılında 4 milyon kişi hayatını kaybetti

ABD’de yer alan Washington Üniversitesi’nde günümüzün en büyük hastalıklarından obeziteyle ilgili büyük bir araştırma yapıldı. The New England Journal of Medicine’de yayımlanan araştırmada, dünya çapında her 10 kişiden birininin obez olduğu tespit edildi. Zengin-fakir ülke fark etmeksizin her geçen gün artan obezitenin çocukları çok daha fazla etkilediği ortaya çıtı. 195 ülke üzerinde rapor hazırlayan araştırmacılar küresel çapta 107 milyondan fazla çocuk ve 603 milyon yetişkin olmak üzere 2.2 milyar kişinin obez olduğunu açıkladı.

Stockholm’de düzenlenen bir konferansta açıklanan raporun sonuçlarına göre:

1980-2018 yılları arasında 73 ülkede obezite iki katına çıktı. Afganistan, Bulgaristan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeyse obezite gözle görülür bir biçimde artmadı.

2015 yılında dünya çapında çocukların yüzde 5’i ve yetişkinlerin yüzde 12’si obezdi. ABD’de ise ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi’nin (CDC) tahminlerine göre çocukların yüzde 17’si ve yetişkinlerin yüzde 38’i obez.

20 büyük ülke arasında ABD’de, çocuklar ve genç yetişkinler arasında obezite en yüksek seviyedeyken, Bangladeş’te ise en düşük.

Mısır, obez yetişkin oranında en yüksek seviyede, Vietnam ise en düşük.

ABD, 2015 yılında 79 milyonla en çok obez yetişkin sayısına sahipti. Çin ise ABD’nin dört katından fazla nüfusa sahip olduğu halde 57 milyonla ikinci sırada geliyordu.

Obez çocuklar bakımından 15 milyon saysısıyla en büyük ülke. İkinci sırada ise 14 milyonla Hindistan yer alıyor.

2014 yılında fazla kilo ve obeziteye bağlı kalp hastalıkları ve diyabetten yaklaşık 4 milyon ölüm gerçekleşti.

Türk kadını daha kilolu

Türkiye İstatistik Kurumu’nın haziran ayı başında yayımladığı ‘2016 sağlık araştırması’na göre ise ülkemizde her beş kişiden biri obez, her yüz kişiden 34’ü ise fazla kilolu. Araştırmaya göre, Türkiye’deki obez sayısı az da olsa azaldı. 2014’te yüzde 19.9 olan oran geçtiğimiz yıl yüzde 19.6’ya düştü. Kadınlarda obez sayısı erkeklere oranla daha fazla. Kadınların yüzde 23.9’u obez. Bu rakam erkeklerde yüzde 15.2.

Ölümcül olabiliyor

Fazla kilo ve obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve çeşitli kanserlerin risklerini de yükseltiyor. 2015 yılında şişmanlığa bağlı hastalıklar nedeniyle 4 milyon kişi hayatını kaybetti.