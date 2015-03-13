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Yaşam

Obez köpek nasıl zayıfladı?

Dakhund cinsi köpek normal kilosunun beş katına kadar çıkmıştı

13 Mart 2015 14:09

ABD'nin Ohio eyaletinde Dakhund cinsi köpeği eski sahibi yalnızca abur cubur ile besleyerek aşırı kilo almasına neden olmuştu.

Köpeğin bakımı üstlenen bir akraba, sıkı bir diyetle köpeğin normal kilosuna dönmesini sağladı.

BBC Türkçe'de yer alan haber göre, Dakhund cinsi av köpekleri halk arasında "sosis köpek" olarak da biliniyor ve uzun ince gövdesi ve kısa bacaklarıyla tanınıyor.

Dennis adlı köpeğin normal kilosunun beş katına kadar çıkmıştı. Ancak Burton'ın uyguladığı rejim sonrasında ideal ağırlık olan 5 kilograma düştü.

Altı yaşındaki köpeğe, kilo vermesi için diyetin yanı sıra düzenli egzersiz de yaptırıldığı öğrenildi.

Köpeğin sarkan derisinin ise bir operasyonla alındığı belirtildi.

Dennis'in "öncesi ve sonrası" fotoğrafları internette tık rekorları kırıyor.

Brooke Burton, Dennis'in obez zamanlarında birkaç adım attıktan sonra nefes nefese kaldığını söyledi.

Burtoni ardından Dennis'i kuru mamayla beslemeye başladığını ve düzenli yürüyüşlere çıkardığını belirtti.

"Başlarda ağır depresyonda olduğunu görebiliyordunuz, hiç iyi hissetmiyordu" diyen Burton, şimdiyse Dennis'in canlandığını ve herkesle oynamak istediğini ifade etti.

Dennis'in sarkan derisi için operasyonu gerçekleştiren veteriner Kathleen Ham ise hayvan sahiplerine "Yemek vermek sevgi göstermek anlamına gelmiyor. Hayvanlarınızın sizden daha ziyade ilgi ve alaka bekliyor" dedi.

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