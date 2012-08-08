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Sağlık

Obezler daha uzun mu yaşıyor?

Tip 2 diyabete yakalanan obez ya da fazla kilolu insanlar, normal kilolulara göre daha uzun yaşıyor

08 Ağustos 2012 14:30

Chicago'daki Northwestern Üniversitesi'nde yapılan araştırma tip 2 diyabete yakalanan obez ya da fazla kilolu insanların, normal kilolulara göre daha uzun yaşadığını ortaya çıkardı.

Hürriyet'in haberine göre, obezite her ne kadar hastalık ve erken ölüm riskini yükseltse de bilim insanları bu enteresan sonuca "obezite paradoksu" adını verdi.

Böbrek hastalığı, kalp sorunu ve yüksek tansiyonu olanlarda fazla kilolu olanların daha uzun yaşaması doktorlar ve bilim adamları için de tam bir bilmece.
 
Journal of the American Medical Association'da yayınlanan araştırmaya göre beden kitle endeksi fazla olanların tip 2 diyabette koruyucu etkisinden bahsedilirken, sonuçlar "beklenmedik" olarak değerlendirildi.
 
Normalde diyabet hastası olanlara hastalığın kontrolünü yapabilmek için hep kilo vermesi tavsiye edilir. Çünkü vücuttaki fazla yağlanma, vücutta kan şekerinin kontrolünü yapan insülinin dengesini korumasını da zorlaştırıyor.

Ancak uzmanlar yine de uyarıyor; diyabeti olanlar kilo vermeye çalışmaktan vazgeçmemeli. Fakat araştırmaya katılmayan, Miami Miller Tıp Fakültesi doktorlarından Hermes Florez diğer yanda normal kilolu ve egzersiz yapmayanların diyabet riskinin daha fazla olabileceğini belirtti.  Florez'e göre bu sadece yağ ile alakalı bir durum değil aynı zamanda egzersizle ilgili bir  durum.

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ChicagoNorthwestern ÜniversitesiobezitediyabetaraştırmaJournal of the American Medical Association

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