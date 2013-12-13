Obama'yı koltuğundan eden o fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı

Güney Afrika’nın 95 yaşında hayata veda eden efsane lideri Nelson Mandela’nın cenaze töreninde ABD Başkanı Barack Obama’nın yer aldığı selfie pozu çeken AFP fotoğrafçısı Roberto Schmidt, o anı anlattı

Nelson Mandela’nın çok sayıda ülkenin temsilsicini bir araya getiren cenaze töreninde en çok akıllarda kalan karelerden biri, Michelle Obama’nın David Cameron ve Helle Thorning-Schmidt ile çektirdiği selfie poza gösterdiği tepkiydi. Fotoğrafı çeken Roberto Schmidt, o anın öyküsünü anlattı.

“Aniden Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt akıllı telefonunu çıkardı ve kendisinin David Cameron ve ABD Başkanı’yla gülümserken fotoğrafını çekti. Stadyumda, etrafımdaki herkes aralarından ayrılan liderlerini anmak için dans ediyor, şarkı söylüyor ve gülüyordu. Oradaki atmosfer üzücü değil, bir karnaval havasını andırıyordu. Tören başlayalı iki saat olmuştu ve bir iki saat daha sürecekti. Ortam son derece rahattı. Kadrajımda, ABD Başkanı olsun veya olmasın, şaşırtıcı bir detay görmedim. Biz Afrikada’yız.”

“Daha sonra sosyal medyada gezinirken, Michelle Obama’nın fotoğrafı çeken kişiden dolayı biraz küskün olduğunu fark ettim. Ancak fotoğraflar yalan söyleyebilir. Aslına bakılırsa, fotoğrafı çekmeden henüz birkaç saniye önce First Lady, Cameron ve Schmidt de dahil olmak üzere etrafındakilerle şakalaşıyordu. Sert bakışı şans eseri yakaladığım bir andı.”

“Fotoğrafları bir anda, içimden geldiği için çektim. Nasıl bir etki yapacaklarını hiç düşünmedim. O esnada dünya liderlerinin sizin ve benim gibi sıradan insanlar gibi davrandıklarını düşündüm.

On binlerce kişinin dans ettiği bir törende birisinin tamamen donuk bir suratla oturabileceğini sanmazdım. Bana kalırsa selfie pozu veren liderlerin fotoğrafı çok doğal. Bir sorun görmüyorum ve onların yerinde olsam aynısını yapardım.

AFP ekibi, babaları kabul ettikleri bir insanı uğurlayan insanların tepkisini yansıtmak için çok çalıştı. Gerçek hislerini yansıtmak için fotoğrafçı başına 500 kadar poz çektik. Ancak selfie pozu bu toplu çalışmayı gölgede bırakmış gibi görünüyor.”