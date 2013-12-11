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Dünya

Michelle'in kıskançlığı, Obama'yı koltuğundan etti

Danimarka Başbakanı Helle Thörning Schmidt ile ABD başkanı Barack Obama'nın samimiyeti eşi Michelle Obama'yı rahatsız etti

11 Aralık 2013 11:02

ABD Başkanı Barack Obama, Nelson Mandela'nın cenaze töreni için gittiği Güney Afrika'da Danimarka Başbakanı Helle Thörning Schmidt ile samimiyeti dikkat çekti. Başbakan Schmidt, töreni cep telefonu ile görüntülemeye çalışırken, iki yanında oturan ABD başkanı Obama ve İngiltere Başbakanı David Cameron da Başbakan Schmidt'e iyice sokulup çektiği görüntüleri kahkahalarla izleyince First Lady Obama buna sinirlenerek eşinden hemen yer değiştirmesini istedi.

Ünsal Turan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Başbakan Schmidt ve Başkan Obama'nın samimiyetleri gözden kaçmazken, Michelle Obama bu durumdan hoşnut olmadığı gözlendi. Bunun üzerine ABD Başkanı Barack Obama yerini değiştirdi. Michelle Obama, eşi ile Danimarka Başbakanı Helle Thörning Schmidt'in arasına oturdu. Bu görüntü basın mensuplarının gözünden kaçmadı ve Robert Schmidt'in çektiği resimler tüm dünyaya sosyal medyada ve ABD medyasında yerini buldu. 

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