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Yaşam

Obama'ya dünya barışı için 'dev çaydanlık'

Bakır ustası, demlik için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulunacağını da belirtti

27 Ekim 2012 22:50

Trabzon'da 40 yıldır bakır işleyen Ali Çavuş, dünya barışına katkı sağlaması için ABD Başkanı Barack Obama'ya vermek üzere 4 ay çalışarak 2 metre 5 santimetre boyunda ve 80 kilogram ağırlığında 'barış demliği' yaptı.

Çavuş, Bakırcılar Çarşısı'ndaki iş yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bakırcılığı yaklaşık bir asırdır dede mesleği olarak sürdürdüklerini belirterek, insanlara kalıcı bir şeyler bırakabilmek amacıyla 'barış demliği' yapmayı amaçladığını söyledi.

Demliğin yapımına 50 metrekarelik atölyesinde 4 ay önce başladığını anlatan Çavuş, ''Dünyada dökülen kanlar bütün insanları üzdüğü gibi, ülke olarak bizi de çok etkiliyor. Ben bu anlamda bir bakır ustası olarak ne yapabilirim diye düşündüm ve sonunda bu barış demliğini yapmaya karar verdim'' dedi.

Tamamen el işçiliğiyle yapılan demliğin üzerinde ağzında zeytin dali bulunan bir güvercin de bulunuyor. Çavuş, dünya barışı için yola çıkan Obama’nın Trabzon’a gelip demliği almasını istiyor.

Çavuş, demliğin 15 bin bardak çay kapasitesinin olduğuna dikkat çekti.

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