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Dünya

Obama'nın veto ettiği '11 Eylül' tasarısı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi

Yasa, 11 Eylül saldırılarından dolayı Suudi Arabistan'a dava açılmasına imkan tanıyor

29 Eylül 2016 00:06

ABD Başkanı Barack Obama'nın geçen hafta veto ederek Kongreye geri gönderdiği ve Suudi Arabistan'a 11 Eylül saldırılarından dolayı dava açılmasına imkân tanıyan yasa tasarısı, ABD Senatosu’nun ardından Temsilciler Meclisi’nde de yeterli oyu almasının ardından yasalaştı.

ABD Senatosu’nda 97 lehte, 1 aleyhte oy alan 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine Suudi Arabistan'a dava açma imkanı getiren Terörün Destekçilerine Karşı Adalet’ (Justice Against Sponsors of Terrorism Act — JASTA) adıyla bilinen tasarı, Temsilciler Meclisi’ndeki oyların 348’ini aldı. Tasarının aleyhinde 77 oy kullanıldı. Temsilciler Meclisi’nde oyların 3’te 2’sinden fazlasını alan tasarı, görev süresi sona ermek üzere olan Obama’nın 8 yıllık görev süresi boyunca veto kararının geçersiz kılındığı ilk yasa oldu.

 

Obama'nın veto yetkisini aşan ilk yasa olabilir

 

Yarın yapılacak oylamada "Terörizmin Sponsorlarına Karşı Adalet Yasası"nın 3'te 2 çoğunlukla kabul edilmesi durumunda Obama'nın ikinci kez veto yetkisini kullanması mümkün olmayacak. Bu durumda Obama, 8 yıllık görev süresi boyunca ilk kez ABD Kongresinden gelen bir yasa için veto hakkını kullanamamış olacak.

ABD kamuoyunda tartışmalara yol açan ve Suudi Arabistan'ı derinden rahatsız eden yasa tasarısı, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden kişilerin ailelerinin, saldırılarda Suudi yöneticilerin rolü olabileceği gerekçesiyle ABD mahkemelerinde dava açabilmesine imkan tanıyor.

 

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