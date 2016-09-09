11 Eylül’de hayatını kaybedenler için Suudi Arabistan’a dava açılabilecek

ABD Temsilciler Meclisi, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerinin Suudi Arabistan'a dava açmasına imkan tanıyan yasa tasarını onayladı.

Sputnik’in haberine göre, ‘Terörün Destekçilerine Karşı Adalet’ (Justice Against Sponsors of Terrorism Act — JASTA) adıyla bilinen tasarının oylanması sırasında herhangi bir itiraz ya da muhalefet olmadığı belirtilirken, Suudi Arabistan yönetiminin tepkisini çeken yasanın Beyaz Saray tarafından veto edilebileceği belirtiliyor.

Tasarı, 11 Eylül saldırılarında ölen kişilerin ailelerinin saldırılarda Suudi yöneticilerin rolü olabileceği gerekçesiyle ABD mahkemelerinde dava açabilmesine imkan tanıyor. Yasa tasarı gündeme geldiğinde Suudi Arabistan yönetimi tepki göstermiş, Kongre üyelerini ABD'de bulunan 750 milyar dolar değerindeki varlıklarını satmakla tehdit etmişti.