T24 LogoT24 Logo
Dünya

11 Eylül’de hayatını kaybedenler için Suudi Arabistan’a dava açılabilecek

Suudi Arabistan yönetimi, ABD’yi 750 milyar dolar değerindeki varlıklarını satmakla tehdit etmişti

09 Eylül 2016 22:50

ABD Temsilciler Meclisi, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerinin Suudi Arabistan'a dava açmasına imkan tanıyan yasa tasarını onayladı.

Sputnik’in haberine göre, ‘Terörün Destekçilerine Karşı Adalet’ (Justice Against Sponsors of Terrorism Act — JASTA) adıyla bilinen tasarının oylanması sırasında herhangi bir itiraz ya da muhalefet olmadığı belirtilirken, Suudi Arabistan yönetiminin tepkisini çeken yasanın Beyaz Saray tarafından veto edilebileceği belirtiliyor.

Tasarı, 11 Eylül saldırılarında ölen kişilerin ailelerinin saldırılarda Suudi yöneticilerin rolü olabileceği gerekçesiyle ABD mahkemelerinde dava açabilmesine imkan tanıyor. Yasa tasarı gündeme geldiğinde Suudi Arabistan yönetimi tepki göstermiş, Kongre üyelerini ABD'de bulunan 750 milyar dolar değerindeki varlıklarını satmakla tehdit etmişti.

 

ETİKETLER

11 eylülsuudi arabistandava

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24