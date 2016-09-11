ABD'de 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı

ABD genelinde, 11 Eylül 2001 saldırılarında ölenler için anma törenleri düzenlendi.

New York'ta ve Beyaz Saray'da da 15 yıl önce hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

11 Eylül saldırılarında kaçırılan dört uçakla düzenlenen saldırılarda 3 bine yakın kişi ölmüş, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kuleleri de yıkılmıştı.

Dünya Ticaret Merkezi yerine inşa edilen merkezdeki anma törenine Başkan adayları Donald Trump ve Hillary Clinton da katıldı.

Anma töreni öncesi konuşan ABD Başkanı Barack Obama, Amerika'nın 'temel değerlerini hatırlamanın önemli olduğunu' söyledi.

Başkan Obama Beyaz Saray'da da, kaçırılan ilk uçağın çarptığı zamana denk gelen sabah saat 08.46'da düzenlenen saygı duruşunda hazır bulundu.

New York'taki anmada hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Başkan adayları Clinton ve Trump konuşma yapmadı.

İkiz kulelere, Washington'daki Savunma Bakanlığı'na ve Pensilvanya Shanksville'deki saldırılarda 3 bine yakın kişi öldü.

19 saldırgandan 15'i Suudi Arabistan vatandaşıydı.

11 Eylül saldırılarını soruşturmakla görevli bağımsız komisyon raporunu saldırıdan bir yıl sonra yayımladı.

Raporda, halk arasında '28 sayfa' olarak bilinen bazı kesimler 13 yıl boyunca kamuoyundan saklandı, bu da raporun içeriğiyle ilgili bazı spekülasyonların doğmasına neden oldu.

Sayfalar Temmuz ayında yayınlandı.

Daha önce gizli tutulan bu bölümlerde, saldırganların Suudi Arabistan'da bazı kişilerden mali yardım aldıkları belirtiliyordu. Ancak saldırılarda resmi olarak Suudi Arabistan'ın rolü olduğuna dair bir ifade yer almıyordu.

ABD Kongresi geçen hafta kurbanların ailelerine Suudi hükümetine dava açmalarına izin veren yasayı oybirliği ile onayladı.