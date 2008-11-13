Obama’nın en sevdiği tablo

Ocak ayında ABD Başkanlık koltuğuna oturacak Barack Obama'nın hayatında Viktorya döneminin ünlü ressamlarından George Frederic Watts’ın “Umut” adlı tablosu önemli yer tutuyor.



1990’da Obama, eski rahip Jeremiah Write’ın verdiği vaazlardan birinden çok etkilendi. Vaazın konusu ünlü İngiliz Ressam Watts’ın “Umut” adlı toblosuydu. Vaazı konusu olan tablo, yaşamı boyunca Obama için çok önemli oldu.



“İngilizler’in Michelangelosu” olarak bilinen Watts’ın bu melankolik tablosunda gözleri bağlanmış bir kız, bir küre üzerinde oturarak tek telli tahtadan bir lir çalıyor. Pastel tonlar ve mavi-yeşil ağırlıklı renkler, tablonun yansıttığı melankolik havayı pekiştiriyor. Watts bu tablodan iki adet yapmış. Bunlardan biri ünlü İngiliz galerisi Tate Britain’de sergilenirken, diğeri bir özel koleksiyonda bulunuyor.



Kitap kapağı yaptı



Obama ilk gördüğünden itibaren tablodan çok etkilendi. Tablonun adını seçim kampanyası sloganında kullanan Obama ilk kez 2004 yılında Demokratlar’ın Kurultayı’ndaki kendi seçim adresine adapte etti. 2006 yılında, özellikle politik görüş ve tutumlarına yer verdiği ikinci kitabının kapağı olarak da “Umut”u seçti.



Mandela'nın da en sevdiği tablo



Bu tablonun etkilediği tek başkan Obama değil. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin efsanevi başkanı Nelson Mandela’nın, hapishane yıllarındaki koğuş arkadaşı “umut” oldu. Mandela’nın Robben Island’daki hücresinde bu tablonun bir reprodüksiyonu vardı.



