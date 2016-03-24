"Obama'nın ajandasında Erdoğan'la ikili görüşme yok"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında ABD’ye gidiyor ancak bu kritik ziyaret sırasında ABD Başkanı Barack Obama ile ikili görüşme yapmasının sürpriz olacağı yorumları yapılıyor. İddiaya göre, Erdoğan bir yıldır Obama ile açmayı istediği Maryland’deki camiye de tek başına gidecek.

ABD Başkanı Barack Obama'nın Obama’nın ev sahipliği yaptığı 'Nükleer Zirvesi' 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Son olarak Aralık ayında Paris İklim Değişikliği zirvesinde bir araya gelen Obama ve Erdoğan’ın zirve sırasında ise ikili bir görüşme yapmasının planlanmadığı öğrenildi. Cumhuriyet'teki habere göre, kaynaklar Obama’nın ev sahibi olduğunu ve 50’den fazla dünya liderini ağırlayacağını anımsatarak bir görüşmenin olmayacağını ancak zirve sırasında ayak üstü görüşmenin olabileceğini belirtti. Obama’nın Şubat ayında Baltimore’daki camiyi ilk defa ziyaret ettiğini de işaret edilirken, kısa sürede Obama’nın ikinci bir cami ziyaretinin planlanmadığını belirtildi.

İkili bir görüşme için Türkiye’nin girişimlerinin ısrarlı bir şekilde sürdüğü öğrenildi. Ziyaret öncesinde ABD ile en üst düzey temas ise dün Ankara’da oldu. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Tony Blinken ve Obama’nın IŞİD ile mücadele Koalisyonu özel temsilcisi Brett McGurk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Camide tek başına

Erdoğan, inşaatı Türkiye tarafından yapılan ve bir yıl önce tamamlanan Maryland’deki caminin açılışını geçtiğimiz yıldan bu yana Obama ile yapmayı istiyordu. Bu amaçla Eylül ayındaki BM Zirvesi öncesinde camiyi birlikte açma isteğini dile getirmiş ancak Washington’dan olumlu yanıt alamamıştı. Ardından da BM Zirvesi’ne katılmaktan vazgeçmiş ve Obama ile Kasım’da Antalya’daki G-20 Zirvesi’nde bir araya gelmişti.

Ancak Erdoğan, ‘birlikte cami açma’ talebini kısa süre önce yeniden tekrarladı:

“Obama müsait olursa o vesileyle Maryland’deki külliyemizi de beraber açabiliriz. Kendisine daha önce teklifimizi yaptım. Gelebilirse beraber açarız. Gelmezse biz o seyahat vesilesi ile gidip külliyemizi açacağız.”

Washington’a en son Nisan 2015’de giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu cami açılışına Obama’nın da katılacağını söylemiş, bu demeç Çavuşoğlu Washington’dayken Beyaz Saray tarafından yalanlanmıştı.

Zarrab gölgesi

Washington’daki güvenilir kaynaklar, 23 Mart itibariyle Obama ile Erdoğan arasında bir görüşmenin planlanmadığını söyledi. Zirve öncesi son dakikada ikili bir görüşme konma olasılığı teorik olarak var ancak görüşmeye bu kadar kısa süre kala Beyaz Saray’ın hala randevu vermemiş olması da aradaki ilişkinin düzeyini gösteriyor. Bu ziyaret öncesinde Rıza Sarraf’ın ABD’de tutuklanmasının da Ankara-Washington ilişkilerine olumlu yansıması beklenmiyor. Erdoğan’ın Washington’daki ilk randevusu Yahudi örgütleriyle olacak.