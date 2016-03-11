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Dünya

"Obama, artık Erdoğan'ı tam bir 'fiyasko' olarak görüyor"

ABD Başkanı Obama'nın The Atlantic dergisine verdiği söyleşiden dikkat çeken sözler...

11 Mart 2016 10:50

ABD Başkanı Barack Obama ile söyleşi yapan The Atlantic dergisinden Jeffrey Goldberg “Obama, Erdoğan’ı ılımlı bir Müslüman lider olarak görüyordu. Ama artık Erdoğan’ı bir fiyasko, otoriter bir lider addediyor” dedi. Cumhuriyet'ten İlhan Tanır'ın haberine göre, Goldberg, Obama’nın “Ortadoğu’da tüm ihtiyacım olan, birkaç akıllı otokrat” esprisini yaptığını aktardı.

The Atlantic dergisinin dış politika yazarı Jeffrey Goldberg, ABD Başkanı Obama ile yaptığı mülakatı “Obama doktrini” başlığıyla yazıya döktü. Goldberg uzun sohbetlerinden Obama’nın şu görüşlerini de aktardı:

“Obama, Erdoğan’ı başta Doğu-Batı bölünmesine köprü olabilecek ılımlı bir Müslüman lider olarak görüyordu. Ama artık Obama, Erdoğan’ı bir fiyasko, muazzam ordusunu Suriye’ye istikrar getirmek için kullanmayı reddeden otoriter bir lider addediyor.”

Obama’nın kendisinden şikâyet eden Ürdün Kralı Abdullah’ı da hizaya çektiğini söyleyen Goldberg, ABD Başkanı’nın son günlerde özel sohbetlerinde “Ortadoğu’da tüm ihtiyacım olan birkaç akıllı otokrat” esprisini yaptığını aktardı. Pragmatik, duygularını kontrol eden teknokratlara yakınlık duyan Obama’nın danışmanlarına “Herkes İskandinavlar gibi olsaydı, bu işler çok kolay olurdu” diye takıldığını belirtti.

 

"O andan gurur duyuyorum"

 

Obama, Ağustos 2013’te kimyasal silahla sivillere saldırı haberleri üzerine kırmızı çizgiler uyarınca Suriye’ye askeri müdaheleye niyetlenmesi ama son anda bundan vazgeçmesini sorgulayan Goldberg’e “O andan gurur duyuyorum. Zor ama kesinlikle doğru karardı” dedi.

 

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNE SORDULAR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, bir gazetecinin "Röportaja göre Başkan Obama, şimdi Erdoğan'ı 'başarısız' ve 'otoriter' olarak niteliyor. Suriye'ye istikrar getirmek için güçlü ordusunu kullanmayı red ettiğini söylüyor. Türkiye'nin ordusunu kullanma yönünde bir beklentisi mi vardı?" şeklindeki sorusu karşısında Obama'nın Erdoğan'a yönelik sözlerini yorumlamaktan kaçındı.

 

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden açıklama

 

Obama'nın röportajda söylemiş olduğu öne sürülen sözleri inkar etmeyen ABD Dışişleri Sözcüsü Mark Toner, soruyu, "Röportajın farkındayız. Çok geniş kapsamlı konuları içeren bir röportaj. Obama'nın ne dediği ya da demediği konularında konuşmayacağım. Şurası açık ki Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Ortada karmaşık bir IŞİD sorunu var, Türkiye ile değişik konularda stratejik farklılıklarımız var. Ama bununla birlikte Türkiye önemli adımlar attı, sığınmacılara kapısını,  IŞİD ile mücadelede bize İncirlik üssünü açtı" diye yanıtladı.

Toner, Türkiye'nin ABD'nin yakın bir ortağı ve NATO müttefiki olduğunu belirtti. Mark Toner, "Obama, Erdoğan'ı otoriter biri olarak niteledi. Erdoğan demokratik bir lider değil de otoriter bir lider mi?" sorusunu da, "Direkt olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili olmasa bile, Türk hükümetinin attığı bazı adımlar konusunda oluşan kaygılarımızı açıklama konusunda çok açık olduk. Türk yetkililer, medya özgürlüğü ve başka konularda, Türkiye'nin kendi anayasasında da güvence altına alınan demokratik standartlar ve değerler konusunda karşı adımlar attı. Yakın bir ortak ve müttefik olarak, Türkiye ile demokratik süreçleri ve kurumları güçlendirme konusunda konuşmaya hazırız" diye yanıtladı. 

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