Obama: IŞİD tamamen yok olana kadar peşindeyiz

ABD Başkanı Barack Obama, dünyayı terörle tehdit eden herkesi mağlup edeceğine dair söz verdi. Obama, "ABD, agresif bir şekilde IŞİD'in peşindedir" dedi.



Başkan Obama, Güney Amerika ziyaretinin ikinci durağı olan Arjantin’de, Brüksel’de gerçekleşen terör saldırlarına dair açıklamalarda bulundu. “ABD, Suriye ve Irak’tan çıkarılana ve sonunda yok olana kadar agresif bir şekilde IŞİD’in peşindedir” diyen Obama, “Dünya terörizme karşı birleşmelidir. Bizim en birinci önceliğimiz budur” şeklinde konuştu.



Salı günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşen üç bombalı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında Amerikan vatandaşları da bulunan 270 kişi de yaralanmıştı. Saldırıları terör örgütü IŞİD üstlenmişti.



ABD Dışişleri Bakanlığı’ında yapılan açıklamada, bakanlığın Brüksel’deki bütün Amerikan vatandaşlarının huzurunu temin etmek için büyük gayret gösterdiği belirtildi. Bakanlık yetkilileri, 12 Amerikan vatandaşının saldırılarda yaralandığını söyledi.



