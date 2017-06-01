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Yaşam
Deutsche Welle

Obamalar 8,1 milyon dolarlık malikane aldı

Beyaz Saray'ı ABD Başkanı Donald Trump'a devrettikten sonra Washington'da kalmaya karar veren Barack Obama 8 milyon dolara ev satın aldı.

01 Haziran 2017 15:05

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, Washington'dan sekiz yatak odalı, dokuz banyolu ve beyaz mermer döşeli 760 metrekarelik bir malikâne satın aldı. Washington Post gazetesi, Obamaların şimdiye kadar kirada oturdukları Washington'ın seçkin semtlerinden Kalorama'daki evi 8 milyon 1 milyar dolara satın aldıklarını yazdı.

Büyük bir bahçenin çevrelediği kırmızı tuğlalı evin eski sahibi Başkan Bill Clinton'un sözcüsü Joe Lockhardt'tı. Barack Obama'nın sözcüsü Kevin Lewis gazeteye yaptığı açıklamada, "Obama ve eşi en az 2,5 yıl daha Washington'da kalacaklarından, kirada oturmak yerine ev almayı uygun gördüler” dedi.

Rumsfeld'e komşu oldular

Chicago'dan gelen Obamalar ev seçimiyle ilkelerine sadık kalmış oldu. Obamalar yine şehir içinde kalmayı tercih etti. Obama Ailesi'nin küçük kızları Sasha'nın liseyi 2019'da bitirebilmesi için Washington'dan ayrılmak istemedi.

Kalorama semtinde yabancı temsilcilikler ve diplomat evleri de bulunuyor. Obamaların yakın komşuları arasında eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ile "normal" Amerikalılar ve genç aileler de bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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