Obama'dan Suriyeli muhaliflere silah gönderilmesine onay

ABD Başkanı Barack Obama'nın ilk kez Suriye muhaliflere silah gönderilmesine onay verdiği bildirildi.

Amerikan haber ajansı AP'nin bildirdiğine göre, ismi açıklanmayan Amerikalı yetkililer, Obama'nın muhaliflere silah sağlama kararı verdiğini teyit etti.

Yetkililerin bu açıklaması, Beyaz Saray'ın Esed rejiminin muhalefet güçlerine karşı kimyasal silah kullandığı yönünde ellerinde kanıt olduğu şeklindeki açıklamasından sonra geldi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Washington'ın muhalefete "doğrudan askeri yardım" sağlayacağı belirtilmiş ancak bu yardımın silah yardımlarını da içerip içermediği konusunda spesifik detay verilmemişti. Obama defalarca, Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasının "kırmızı çizgi"yi aşmak anlamına geleceğini ortaya koymuştu.

Yetkililer, muhaliflere sağlanacak silahların spesifik türlerine dair kararların henüz son halini almadığını, CIA'in, muhaliflere, Beyaz Saray'ın tedarik etmeyi kabul ettiği silahları nasıl kullanacaklarını öğretmekle görevlendirilmesinin beklendiğini ifade ettiler. Amerikalı yetkililer, yönetiminc muhaliflere, küçük silahlar, cephane, saldırı tüfekleri, omuzdan atılan el bombaları ve diğer füzeler gibi çeşitli tanksavar silahlarını içeren bir dizi silahlar tedarik edebileceğini belirttiler. Yetkililer, envantere dair nihai kararın henüz verilmediğini kaydettiler.

AP'nin haberinde, bu silahların birçoğunun muhalif güçlerin kolayca kullanabileceği silahlar olacağı ve kullanmak için ilave eğitim gerektirmeyeceği belirtildi. Obama'nın Suriye'de Amerikan askerlerinin konuşlandırılmasına olan itirazının, daha geniş çaplı eğitimin verilmesini zorlaştırdığı, diğer küçük çaplı eğitimlerin Suriye'nin sınırları dışında da verilebileceği ifade edildi.

Amerikalı bir yetkili, CIA ve özel operasyonlar eğitimcilerinin, Suriyeli muhaliflere, Körfez ülkeleri tarafından sağlanan uçak savar silahları ile şifreli iletişim cihazlarının kullanımı konusunda zaten eğitim vermekte olduğunu belirtirken, bu eğitimcilerin şimdi genişletilmiş eğitim programlarını da idare etmesinin beklendiği kaydedildi.