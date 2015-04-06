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Dünya

Obama'dan Netanyahu'nun içini rahatlatacak açıklamalar geldi

Obama, "İsrail'in en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi

06 Nisan 2015 19:20

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, İran ve 5+1 ülkeleri arasında varılan nükleer mutabakattan sonra kaygılı açıklamalar yapan İsrail'e, güvence verdi. "İsrail'in en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" diyen Obama, "Birilerinin sataşması halinde, Amerika İsrail'in yanında olacak" diyerek İsrail'in kaygılarına açıklık getirdi.

New York Times gazetesine konuşan ​Obama, İsrail'i yalnızlaştırdığına dair kendisine yöneltilen suçlamaları redderek şunları söyledi:

"Benim yönetimim döneminde, ya da benim yaptıklarımın sonucu olarak İsrail'in tehlikeye daha açık hale gelmesini önemli bir başarısızlık addederim."

 

'Netanyahu kaygılarında haklı'

 

Anlaşmanın "terörü ve saldırganlığı artıracağını" söyleyen Netanyahu'nun kaygılarını anladığını belirten Obama, "İsrailliler, daha önce İsrail'i yok etme tehdidinde bulunan, kin dolu anti-semitik açıklamalar yapan İran'dan kaygı duymakta haklı" dedi. İsraillilerin kaygılanmakta haklı olduğunu kabul eden Obama, bununla birlikte, İran'la varılan anlaşmanın "Ortadoğu'da nükleer silahların yayılmasını engellemek için benzersiz bir fırsat sunduğunu" söyledi.

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