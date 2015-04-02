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Dünya

İsrail'den İran'a: Askeri müdahale seçeneği masada

Yuval Steinitz, "İran'la 5+1 ülkeleri arasında yapılacak bir anlaşmanın yaratabileceği tehlikelere karşı koymaya çalışacağız" dedi

02 Nisan 2015 23:50

İsrail İstihbarat Bakanı Yuval Steinitz, İran'ın 5+1 (ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya ve Almanya) ülkeleriyle yürüttüğü nükleer müzakerelere dair yaptığı açıklamada, "Başbakan (Binyamin Netanyahu), İran'ın nükleer bir güç olmasına izin vermeyeceğini açıkça söyledi" dedi. Anlaşmanın yaratabileceği tehlikelere diplomasi ve istihbarat yoluyla karşı koymaya çalışacaklarını belirten Steinitz, "Başka seçeneğimiz kalmaması durumunda ise askeri seçenek de masada" ifadelerini kullandı.

İstihbarat Bakanı, ABD'nin, İran'a yönelik muhtemel bir askeri harekata karşı çıktığının hatırlatılması üzerine, 1981'de Irak'taki Osirak Nükleer Santrali'nin İsrail tarafından vurulması konusunda ABD'nin onayının olmadığını hatırlatarak, "O operasyon ABD ile mutabakata varılarak yapılmamıştı. İran'ın nükleer silah edinmesi tehlikesine karşı askeri harekat da dahil tüm seçenekler masada" dedi.

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